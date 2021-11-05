نقترب من موسم تخفيضات وعروض العطلات أو ما يعرف بإسم البلاك فرايدي حول العالم، وهو أحد أكبر مواسم التخفيضات السنوية.

وتتسابق المواقع الإلكترونية في تقديم تخفيضات كبيرة في هذه المواسم على مختلف السلع في مختلف المجالات والاهتمامات.

ولكن بسبب الاهتمام العالمي بعروض البلاك فرايدي وتخفيضات، فإن الكثير من المتاجر الإلكترونية تقدم عروضًا وهميًا على منتجاتها.

كيفية الوصول إلى أفضل عروض وتخفيضات البلاك فرايدي

ويعني هذا أن المتجر يقوم برفع سعر المنتج قبل موسم التخفيضات وبعد ذلك يقوم بخفضه إلى سعره الأصلي، ليظهر للمستخدم النهائي أن سعر المنتج قد انخفض، بينما في الحقيقة هو لم يتحرك عن سعره الأصلي.

لذلك من المهم أن تتمكن من الوصول إلى التخفيضات والعروض الحقيقية على المنتج، كما يجب أن تعرف أسعارها قبل التخفيض.

ليمكنك معرفة قيمة التخفيض الحقيقية وإن كان عرضًا يستحق الاقتناء أو كان عرضًا وهميًا، ولكن من الصعب تذكر أسعار جميع المنتجات.

لذلك يمكنك إستخدام إحدى الأدوات التي نذكرها بالأسفل، وهي أدوات لجمع العروض والتخفيضات من المتاجر المختلفة بالإضافة إلى متابعة سعر المنتجات وتقلبات السعر حتى تتمكن من الوصول إلى التخفيضات الحقيقية ومعرفتها.

تعتبر هذه الأداة إحدى أشهر الأدوات عندما يتعلق الأمر بمتابعة أسعار المنتجات قبل التخفيضات ومعرفة السعر الحقيقي لها.

وتعمل هذه الأداة بشكل رئيسي مع متاجر أمازون المتنوعة حول العالم، وهي تعرض لك الأسعار من المتاجر الخارجية.

كما تستطيع التسجيل في الأداة قبل موسم التخفيضات والعروض حتى تتمكن من متابعة أسعار المنتجات والحصول على تنبيه عند إنخفاض سعرها.

وترسل لك الأداة تنبيهًا عندما ينخفض سعر المنتج إلى الرقم الذي تقوم بتحديده سابقًا، كما تعرض لك أقل سعر وصله.

تأتي هذه الأداة من تطوير شركة PayPal، لذلك هي من الأدوات القوية والتي يعتمد عليها كثيرًا في متابعة العروض والتخفيضات.

وتستطيع الأداة مثل CamelCamelCamel عرض تاريخ أسعار المنتجات وتقلبات السعر الخاصة بها، ولكن تزيد على ذلك في عرض أكواد وكوبونات تخفيضات تستطيع استخدامها قبل شراء المنتجات الخاصة بك.

تساعدك هذه الأداة على الوصول إلى العروض والصفقات المختلفة عبر جميع مواقع الإنترنت وليس متجر بعينه.

كما تستطيع التسجيل في الأداة لتحصل على تنبيهات ورسائل تخبرك بوجود تخفيضات على المنتجات التي ترغب بها أو تخفيضات من المتجر المفضل لك.

وتمتلك الأداة فريقًا كبيرًا يقف ورائها ويحاول جاهدًا الوصول إلى أفضل العروض والتخفيضات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى أعضاء مجتمعها النشطين.

اقرأ ايضًا: إنشاء توقيع رقمي في أجهزة ماك