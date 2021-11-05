تعمل أجهزة آيفون على جمع المعلومات من أكثر من مستشعر بالجهاز حتى تتمكن من جمع بيانات موقع دقيقة واستخدامها.

وتستطيع مشاركة هذه البيانات مع التطبيقات التي تطلب ذلك وتسمح لها أنت، أو مشاركتها مع الأشخاص الذين تختارهم.

وقد أضافت آبل المميزات لأنظمتها تسمح لك بالتحكم في بيانات تتبع الموقع واستخداماتها، كما يمكنك اختيار من يصل إليها.

كما تساعد هذه البيانات في الوصول إلى هاتفك في حالة سرقته أو الوصول إليك في حالة حدوث أمر طارئ.

التحكم في خاصية تتبع الموقع في آيفون

يمكنك التحكم في كل ما يتعلق بخاصية تتبع الموقع في أجهزة آيفون الخاصة بك، حيث تستطيع جعل الهاتف يرسل بيانات موقعك بشكل دوري لأحد الأشخاص أو تستطيع منع التطبيقات من الوصول إلى بيانات موقعك.

ويمكنك التحكم في التطبيقات التي تصل إلى بيانات الموقع الخاصة بك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الإعدادات ومن ثم اختر إعدادات الخصوصية وبعد ذلك اختيار خدمات الموقع، وتجد دائمًا هذه الخاصية مفعلة في هاتفك.

وتجد تحت أزرار التحكم في هذه الخاصية جميع التطبيقات التي تستطيع الوصول إلى خدمات الموقع وبيانات مكانك الفيزيائي.

ويمكنك الضغط على أي تطبيق ترغب في منعه من الوصول إلى هذه البيانات أو إعطاءه صلاحيات الوصول إليها حتى تظهر لك قائمة التحكم.

وتستطيع جعل التطبيق يصل إلى بيانات الموقع في أثناء استخدامه فقط – وهو الاختيار الأخير- أو أن يسألك مجددًا أو منعه من الوصول إليها.

ويمكنك تعديل هذه الاختيارات لأي تطبيق تمتلكه ويكون مثبتًا في هاتفك، ولن يؤثر هذا في قدرتك على تشغيل التطبيق.

ولكن قد يختلف أداء التطبيق قليلًا في حالة كان معتمدًا على الموقع، وذلك مثل تطبيقات الخرائط أو توصيل الطلبات وغيرها.

مشاركة الموقع مع الأشخاص

تستطيع عبر هواتف آيفون أن تقوم بمشاركة موقعك مع شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين تختارهم بشكل مسبق.

وتعمل هذه الخاصية مع المستخدمين الذين قمت بإضافتهم إلى عائلتك في نظام iOS مسبقًا، لذلك يجب أن تضيف أشخاصًا لهذه العائلة.

ويمكنك القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الإعدادات ومن ثم الخصوصية حتى تتأكد من كون مشاركة الموقع وخدماته مفعلة.

وبعد ذلك اضغط على صورتك الشخصية بأعلى قائمة الإعدادات لتنقل إلى خدمات آيكلاود الخاصة بك.

ومن ثم اضغط على اختيار شبكة Find My، وقم بتفعيل اختيار مشاركة الموقع بداخلها، وبعد ذلك توجه إلى التطبيق الخاص بها.

وبعد ذلك قم بالضغط على اختيار الأشخاص من القائمة التي تظهر إلى جوار الخريطة في واجهة التطبيق.

ومن ثم اضغط على اختيار مشاركة الموقع مباشرةً، وتظهر لك نافذة جديدة، ويمكنك عبر هذه النافذة إدخال الأشخاص الذين ترغب في المشاركة معهم.

وإذا لم يكن هذا الشخص يمتلك هاتف آيفون، فإنك لازلت تستطيع مشاركة الموقع معه، ولكن لن تعمل بالسلاسة المطلوبة.

ويمكنك اختيار المشاركة لمدة ساعة واحدة أو حتى نهاية اليوم كما ترغب.

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