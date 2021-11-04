Indiegogo تفحص حملات التمويل الجماعي عن كثب

تعمل منصة التمويل الجماعي Indiegogo على تغيير الطريقة التي تمارس بها أعمالها التجارية، حيث تتحول من منصة مفتوحة حيث يمكن لأي شخص جمع الأموال لأي غرض تقريبًا إلى نموذج مغلق حيث تتلقى كل حملة مراجعة يدوية قبل إطلاقها.

وقال ويل هينز، نائب رئيس المنتج وثقة العملاء في المنصة: لم نرق دائمًا إلى مستوى توقعات داعمينا.

وعندما تم إطلاق الشركة في عام 2008، كانت هناك قيود قليلة على رواد الأعمال المحتملين الذين يسعون إلى جمع الأموال من داعمين متشابهين في التفكير. ولكن هينز يقول إن الانفتاح ليس ما يريده مجتمع التمويل الجماعي الآن، بعد أكثر من عقد من الزمان.

ويعتمد الداعمون على المنصة لتكون مكانًا آمنًا وموثوقًا به. ولكن، يجب أن تكون المخاطرة تستحق العناء، ويحتاج الداعمون إلى الأدوات اللازمة لاتخاذ قرار مستنير.

وبالإضافة إلى مراجعة الحملات قبل إطلاقها، تخطط الشركة للعمل بشكل أوثق مع رواد الأعمال الذين يقفون وراء الحملة للتأكد من أن لديهم خطة قوية ومعرفة كافية لجلب منتجهم أو فكرتهم إلى السوق.

وقالت الشركة إن النهج الجديد يستخدم في عدد صغير من الحملات ويتم نشره على نطاق أوسع في الأشهر المقبلة.

وأنشأت Indiegogo أيضًا مجلس مراجعة داخلي للإشراف على الحملات الأكثر خطورة وتقييمها عبر منصتها، على النحو الذي يحدده مجتمع الداعمين.

ويمكن لمجلس الإدارة اتخاذ إجراءات تتراوح بين منع أصحاب الحملات من إطلاق حملات جديدة وإرسال مالكي الحملات إلى المجموعات وإبلاغ سلطات تطبيق القانون عنها إذا لزم الأمر.

ويتم حجز مثل هذه الإجراءات للحملات التي تعتقد أن Indiegogo تعمل بموجب malintent. وإذا لم تتلق الشركة ردًا من مالك الحملة بعد عدة محاولات للاتصال بهم أو عدم الامتثال لشروط الخدمة الخاصة بها.

Indiegogo تبدأ تحالف تمويل جماعي مع منافستها GoFundMe

كانت مهمة Indiegogo عند الإطلاق هي إنشاء شبكة عالمية، حيث يمكن لمجتمع من رواد الأعمال والمتحمسين إحياء الأفكار.

ويعد الحشد الجماعي أكبر أصول المنصة، وهم الأشخاص المستعدين لتحمل مستوى معين من المخاطرة. وقالت الشركة إنه بين عامي 2010 و 2020، زادت مساهمات Indiegogo – الأموال التي يقدمها الداعمون للحملات – بنسبة 5515 في المئة.

وكجزء من جهودها الرامية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الحملات الاحتيالية، دخلت Indiegogo في شراكة مع منصة التمويل الجماعي GoFundMe لإنشاء كيان جديد لإنشاء أفضل الممارسات لصناعة التمويل الجماعي والتخلص من الأشخاص الذين يحتالون على داعمي حملات التمويل الجماعي ذوي النوايا الحسنة.

وتصف الشركات تحالف التمويل الجماعي الموثوق بأنه وسيلة للمنصات للعمل بشكل جماعي. وذلك نحو هدف إنشاء معايير ثقة وأمان واضحة للصناعة ككل.

خدمة تمويل جماعي للأعمال الإنسانية والخيرية