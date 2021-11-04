Coinbase تختبر خدمة اشتراك تقلل من رسوم التداول

تختبر أكبر منصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة، Coinbase، خدمة اشتراك جديدة تقلل من رسوم التداول مقابل رسوم شهرية.

وتتنازل خدمة الاشتراك، التي يقال إنها تسمى Coinbase One، عن رسوم العمولة التي تفرضها Coinbase على التداولات. ولكن لا يزال يتعين على العملاء دفع رسوم السبريد لشراء أو بيع العملات المشفرة.

ولا توجد حاليًا أية معلومات حول تكلفة الاشتراك،والتي تخطط الشركة لتقديمها لعدد صغير من المستخدمين للبدء.

وأكدت المنصة اختبارها لبرنامج الاشتراك. وقال متحدث باسم المنصة: يكون لدى العملاء في مجموعة الاختبار القدرة على شراء وبيع وتحويل العملات الرقمية عبر المنصة دون رسوم لكل صفقة (لا تزال رسوم السبريد سارية).

وأضاف: نتطلع دائمًا إلى معرفة المزيد حول أفضل طريقة لخدمة عملائنا بطرق مختلفة. وما زلنا في مراحل مبكرة في الوقت الحالي. نتيجة لذلك فإن كل شيء يتعلق بتجربة المنتج المستقبلية يتشكل من خلال التعليقات التي نتلقاها من مستخدمينا.

وبالإضافة إلى التقلل من رسوم التداول، فإن خدمة الاشتراك تقدم أيضًا ميزات أخرى مثل أولوية الدعم عبر الهاتف حتى في أيام العطلات وعطلات نهاية الأسبوع، وميزة حماية الحساب التي يمكن أن تعوض المستخدمين بما يصل إلى مليون دولار إذا تم اختراق حساباتهم وسرقة أموالهم.

وهاتان الإضافتان جديرتان بالملاحظة في ضوء شكاوى المستخدمين التي ظهرت في وقت سابق من هذا العام، حيث أبلغ العملاء عن إغلاق الحسابات أو اختراقها، وكافح المستخدمون للاتصال بدعم العملاء في المنصة.

دعم العملاء المحسن وحماية الحساب متوفرة أيضًا

وفقًا لوكالة بلومبرج، يمكن أن يكون اهتمام المنصة بالاشتراكات محاولة للتنافس مع المنافسين مثل Robinhood، التي لا تفرض رسومًا على التداول.

وتقدم Robinhood ما يسمى بـ Robinhood Gold، وهي خدمة اشتراك شهري تتيح للمستخدمين الوصول إلى بيانات السوق العالية الجودة وصفقات الهامش.

كما يمكن أن تمثل خدمة الاشتراك أيضًا مصدرًا للإيرادات. إلى جانب تنويع أعمال التجزئة الخاصة بالمنصة، التي تستمد معظم إيراداتها من رسوم المعاملات.



وقبل تقرير أرباح Coinbase الأخير في التاسع من شهر نوفمبر. يقال إن المحللين يتوقعون انخفاضًا في عائداتها بفضل انخفاض قيمة عملية بيتكوين في الربع الثاني. ويمكن أن تساعد عائدات الاشتراك في التخفيف من تباطؤ العائدات الفصلية.

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