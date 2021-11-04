كابوس ستارلينك .. تأخير الطلبات لسنوات لبعض العملاء

فتحت شركة ستارلينك باب الطلبات المسبقة على خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في شهر فبراير، ووعدت بتوفر سرعة وخدمة أفضل لأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية أو الذين لديهم اتصال متقطع بالإنترنت. ولكن ميزة واحدة عبر موقع الشركة تتسبب في تأخير الطلبات المسبقة لسنوات، ويبدو أنه لا يوجد حل في الأفق.

وفقًا للتقارير، قام بعض المستخدمين بنقل منطقة الخدمة على بعد بضعة أقدام فقط باستخدام أداة الخريطة الرقمية على الموقع وتسبب ذلك بنقل تواريخ الطلب المسبق من أواخر عام 2021 إلى عام 2023.

وكتب أحد المستخدمين: قمت بنقل الموقع من كراج سيارتي إلى منزلي وتغير التاريخ إلى 2022-2023. وفي حادثة مماثلة، قال مستخدم آخر: نقلت الموقع من حظيرتي إلى منزلي الذي يبعد 13 قدمًا، وتغير التاريخ إلى أواخر عام 2022.

وكانت أداة الخريطة موجودة دائمًا عبر الموقع. ولكن الشركة أجرت مؤخرًا بعض التغييرات على تخطيط الموقع وأزالت أيضًا أي إشارة إلى وجود ستارلينك في الإصدار التجريبي.

ويبدو أن التحديث دفع بأداة الخريطة إلى موقع أكثر بروزًا كما أعطى المستخدمين إشعارًا للتحقق من موقعهم للتأكد من الدقة.

وبطبيعة الحال، فإن أي شخص يتحقق من حالة طلبه المسبق قد يشعر بالميل إلى تغيير موقع الخدمة إذا لاحظ وجود خطأ.

وعلى ما يبدو، فإن هذا النوع من تأخير الطلب المسبق مع ستارلينك ليس مشكلة جديدة. ولكن أصبحت أكثر شيوعًا بسبب موقع الخريطة الجديد.

ويقول مستخدم آخر: كان الناس يحذرون الآخرين من هذه المشكلة منذ ما يقرب من عام. وإذا لم تكن لديك خدمة وقمت بنقل عنوانك، فإن تاريخ التوافر يتأخر سنوات.

التأخير بسبب تغيير الخريطة الرقمية للموقع

تعتبر رؤية إيلون ماسك لشركة ستارلينك كبيرة، ومع ذلك، فإن مثل هذه المشكلات الصغيرة هي التي تقوض إمكانات الخدمة.

ولا تعد مشكلات خدمة العملاء شيئًا جديدًا بين العلامات التجارية المملوكة لماسك، إذ تشتهر شركة تيسلا بضعف خدمة العملاء. وقال عملاء الشركة في شهر سبتمبر إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الشركة للتحقق من حالة طلباتهم بعد أشهر من شرائهم.

ويسارع ماسك إلى توسيع نطاق استكشاف الفضاء وتحديد عصر المركبات الكهربائية. ولكن بعض عملائه هنا على الأرض يرغبون في حل مشاكلهم أولًا.

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