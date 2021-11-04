فيسبوك تتخطى رسوم متجر تطبيقات آبل

اكتشفت شركة فيسبوك طريقة للالتفاف على عمولة شركة آبل البالغة 30 في المئة على المعاملات داخل التطبيق، وأعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي للشركة، أن صناع المحتوى يتمكنون قريبًا من مشاركة روابط الويب المخصصة التي توجه معجبيهم إلى الدفع مقابل الاشتراكات باستخدام نظام المدفوعات الأصلي في ميتا.

وإذا قام أحد المعجبين بالتسجيل من خلال الرابط بدلاً من الاشتراك داخل التطبيق من آبل، فإن صانع المحتوى يحتفظ بجميع الأموال مطروحًا منها الضرائب.

وتتاح ميزة الاشتراك في فيسبوك، التي تتيح لصناع المحتوى الرسوم على أساس متكرر للوصول إلى المحتوى الحصري، في 27 دولة، ويمكن الوصول إليها من قبل صناع المحتوى الذين يستوفون شروط أهلية معينة.

وتعمل فيسبوك في منطقة رمادية بموجب قواعد آبل لمتجر التطبيقات، وذلك بالرغم من أن متحدثًا رسميًا قال إن الشبكة الاجتماعية تعتقد أن نهجها كان مسموحًا به دائمًا عبر نظام iOS.

ويحظر متجر التطبيقات حاليًا تطبيقات iOS من تقديم خيارات دفع بديلة لشراء السلع الرقمية. ولكن في هذه الحالة، فإن صانع المحتوى، وليس فيسبوك، هو الذي يرسل الأشخاص للدفع مقابل اشتراك عبر الويب.

وأكد المتحدث باسم فيسبوك أن الشبكة الاجتماعية لا تلغي قدرة المستخدمين على التسجيل للحصول على اشتراك صانع المحتوى باستخدام نظام مدفوعات آبل الأصلي.

وقال زوكربيرج في تدوينة: بينما نبني من أجل ميتافيرس، نركز على فتح الفرص لصناع المحتوى لكسب المال من عملهم. تجعل الرسوم البالغة 30 في المئة التي تتقاضاها آبل على المعاملات من الصعب القيام بذلك. نتيجة لذلك نحن نقوم بتحديث منتج الاشتراكات لدينا حتى يتمكن الآن صناع المحتوى من كسب المزيد.

التغيير يتعلق بالالتفاف على ضريبة آبل

بالإضافة إلى عدم أخذ عمولة من معاملات الاشتراك حتى عام 2023 على الأقل. تبدأ فيسبوك بدفع مكافأة لصناع المحتوى تتراوح بين 5 دولارات و 20 دولارًا لكل مشترك جديد يضيفونه. وذلك بغض النظر عما إذا كانوا يدفعون من خلال رابط الويب المخصص أو من خلال أنظمة آبل وجوجل.

وتظهر حاسبة الأرباح لصناع المحتوى عبر فيسبوك تحليلاً لأرباحهم ورسومهم، بما في ذلك المبلغ الذي يدفعونه لشركة آبل وجوجل.

وبدءًا من شهر ديسمبر، يتمكن صناع المحتوى عبر فيسبوك من تنزيل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بمشتركيهم مباشرة من الشركة.

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