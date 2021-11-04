فولكس فاجن تكشف عن ID 5 الكهربائية

كشفت شركة فولكس فاجن عن ID 5، وهي نسخة رياضية أصغر من سيارة الدفع الرباعي الكهربائية ID 4 التي تكون متاحة في أوروبا فقط.

وتعتبر ID 5 أحدث سيارة تنضم إلى عائلة ID المتزايدة للسيارات الكهربائية لشركة فولكس فاجن مع اقتراب الشركة من الموعد النهائي لعام 2035 لوقف بيع السيارات التي تعمل بالوقود في قارتها الأم.

وتطلق الشركة نسختين من السيارة الكهربائية الجديدة: ID 5 و و ID 5 GTX الأكثر تميزًا، مع محركات كهربائية مزدوجة عبر كل من المحور الأمامي والخلفي.

ويتم تجهيز ID 5 بمحرك دفع خلفي واحد بقوة 174 حصانًا وحزمة بطارية 77 كيلو واط تتيح نظريًا أكثر من 320 ميلًا من المدى.

وتتشابه ID 5 مع ID 4. ولكن هناك بعض الاختلافات الرئيسية. إذ إنها أقصر قليلاً من ID 4، مع ارتفاع أقل بمقدار 12 ميليمتر في الخلف. كما ان المصد وألواح الأبواب المطلية وخط السقف الجديد مميزة. وبخلاف ذلك، فإن ID 5 هي مجرد نسخة كوبيه من ID 4.

وتقول الشركة إنه يتم تحسين ميزات ID 5 داخل السيارة بالمقارنة مع ID 4. بما في ذلك مساعد صوتي محدث أصبح الآن قابلًا للتعلم مع الوصول عبر الإنترنت إلى المعلومات من السحابة.

ID 5 هي سيارة دفع رباعي كهربائية رياضية

يتم تجهيز السيارة أيضًا باتصال Car2X الخاص بالشركة لتحسين السلامة وجمع البيانات. ويمكن تفسير البيانات من المركبات المتوافقة في أسطول الشركة والإشارات من البنية التحتية ضمن دائرة نصف قطرها تصل إلى 800 متر محليًا في جزء من الثانية. ويتيح ذلك تنبيهات السائق حول المناطق الخطرة والحوادث وحركة المرور الثابتة.

وتعتبر ID 4 أول مركبة مبنية على الهندسة الكهربائية المعيارية لشركة فولكس فاجن MEB لتكون متوفرة في أمريكا الشمالية.

وتتضمن مجموعة ID من فولكس فاجن الكهربائية أيضًا إصدارات مفاهيمية من سيارات الدفع الرباعي الكبيرة ID Roomzz. وعربة الكثبان الرملية ID Buggy، وإصدار مجدد من الميكروباص الأيقوني ID Buzz.

وتم إطلاق e-Golf لأول مرة في عام 2012. ولكن تم إيقافها في عام 2020، حيث حولت شركة صناعة السيارات تركيزها إلى مركباتها المبنية من MEB.

كما تم طرح أول سيارة رياضية كهربائية بالكامل من شركة بورش التابعة لشركة فولكس فاجن، تايكان، للبيع في عام 2019.

وظهرت سيارة E-Tron، وهي أول سيارة دفع رباعي تعمل بالبطارية من أودي المملوكة لمجموعة فولكس فاجن، لأول مرة في عام 2018، تليها E-Tron GT.

علاوة على ذلك تمثل هذه المركبات رأس الحربة في جهود الشركة للسيطرة على سوق السيارات الكهربائية الناشئة.

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