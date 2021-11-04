أمازون تؤكد دعمها لمعيار المنزل الذكي Matter

أكدت شركة أمازون دعمها لمعيار الاتصال بالمنزل الذكي Matter، معلنة في تدوينة أنها تدعم Matter over Thread في أجهزة Echo وأجهزة توجيه الشبكة اللاسلكية Eero.

وسبق أن أكدت شركة Eero دعمها للمعيار. وتقول أمازون إن الإعلان يتمحور حول زيادة التزامها تجاه Matter وتعزيز فلسفتها الخاصة بالمنزل الذكي من المرونة والخصوصية والتعاون وقابلية التشغيل البيني.

بالإضافة إلى ذلك انضمت الشركة إلى جوجل وسامسونج وآبل في مجلس إدارة مجموعة Thread، وقد كانت عضوًا لمدة خمس سنوات.

وإلى جانب الشبكة اللاسلكية، يعد Thread بروتوكولًا أساسيًا لـ Matter. ويوفر شبكة متداخلة منخفضة الطاقة، وعرض نطاق ترددي منخفض، وزمن انتقال منخفض للأجهزة المنزلية الذكية للاتصال بها.

وأكدت الشركة أن الجيل الرابع من Echo يحصل على دعم Matter over Thread، مع دعم أجهزة Echo إضافية لاحقًا.

وفي وقت سابق من هذا الصيف، قالت أمازون إنها تقوم بترقية معظم مكبرات الصوت الذكية Echo لدعم Matter، بما في ذلك معظم مكبرات الصوت Echo و Echo Dot و Echo Studio و Echo Show و Echo Plus و Echo Flex.

وتحتوي جميع أجهزة Eero Pro و Eero Beacon و Eero Pro 6 و Eero 6 على أجهزة راديو Thread. وتعمل كموجهات Thread حدودية لأجهزة Thread للاتصال بها. ويكتسبون دعم Matter في العام المقبل.

ويعتبر Matter بروتوكول تطبيق قائم على بروتوكول الإنترنت يؤسس لغة مشتركة ونموذجًا مشتركًا للتفاعل عبر الأجهزة المنزلية الذكية والأنظمة البيئية.

معيار المنزل الذكي يأتي لأجهزة Echo و Eero

مع دعم Matter over Thread والشبكة اللاسلكية في أجهزة Echo. يجب أن يكون مستخدمو أليكسا قادرين على توصيل أي أجهزة منزلية ذكية تدعم Matter بسماعات Echo والتحكم فيها داخل تطبيق أليكسا ومع التحكم الصوتي أليكسا.

وتم التحقق من اسم Eve في قائمة الشركات التي تعمل مع أمازون بشأن Matter. وعملت Eve، التي تصنع الأجهزة المنزلية الذكية مثل أجهزة الاستشعار والمقابس والمفاتيح والإضاءة، في السابق مع HomeKit من آبل فقط. ولكن مع Matter، تكون منتجاتها قادرة على الاتصال بأليكسا وأنظمة المنزل الذكي الأخرى.

وذكرت أمازون أيضًا Yale و Wemo و Schlage و Sengled و Netatmo و Nanoleaf و Tuya و eWeLink و Leedarson كعلامات تجارية تقوم بإنشاء أجهزة Matter over Thread.

وتتمثل أحد الوعود الرئيسية لمعيار Matter في التحكم المتعدد المشرفين. وهذا يعني أنه يجب أن تكون قادرًا على التحكم في أي جهاز منزلي ذكي من أمازون يدعم Matter باستخدام أي وحدة تحكم أخرى في Matter.

والتزمت كل من SmartThings وجوجل وآبل بـ Matter. نتيجة لذلك يمكنك من الناحية النظرية استخدام تطبيقات هذه الشركات والمساعدين الصوتيين للتحكم في أجهزتك المنزلية الذكية من أمازون.

لا توجد أجهزة Matter متاحة للشراء حتى الآن، حيث لا يزال المعيار قيد الإعداد. ولكن وفقًا لتحالف معايير الاتصال يجب رؤية منتجات المنزل الذكي التي تدعم Matter لاحقًا في عام 2022.

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