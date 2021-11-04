أفضل تطبيقات متجر آب ستور هذا الأسبوع

يحتوي متجر آب ستور الخاص بأجهزة آيفون على الكثير من التطبيقات المتنوعة التي يمكنك استخدامها لتسهل عليك حياتك.

لذلك نقدم لكم مجموعة من أهم هذه التطبيقات التي يمكنك الاعتماد عليها في مختلف المجالات مثل الترجمة الفورية وحل المعادلات الرياضية وتنظيم الوقت.

تطبيق PhotoMath

كما يبدو من إسم التطبيق، فإنه يساعدك على حل المعادلات الرياضية التي تواجه صعوبة في حلها، وذلك عبر تصويرها.

ويعمل التطبيق بإستخدام معادلات الذكاء الاصطناعي للتعرف على المعادلة الموجودة أمامه ومن ثم إظهار حلها مباشرةً.

كما يستطيع التطبيق إنشاء رسوم بيانية متعلقة بهذه المعادلات، ويعرض لك التطبيق طريقة حل المعادلة وخطواتها.

ويمكنك تحميل التطبيق مجانًا من متجر آب ستور ولكن يضم التطبيق مشتريات.

تطبيق iTranslate

يعتبر هذا التطبيق أحد أفضل تطبيقات الترجمة الفورية المتواجدة حاليًا، حيث تستطيع عبره الترجمة من وإلى أكثر من لغة.

ولا يحتاج التطبيق إلى الإتصال بالإنترنت بعد تثبيت حزم الترجمات التي ترغب في استخدامها، لذلك يعتمد الكثيرون عليه أثناء السفر.

ويستطيع التطبيق الترجمة من وإلى أكثر من 100 لغة تقريبًا، ويقدر على ترجمة الحديث المباشر وليس النصوص فقط، كما يمكنك استخدام خاصية الترجمة عبر الكاميرا المدمجة فيه.

ويضم التطبيق أدوات مصغرة تساعدك على تعلم اللغات الجديدة بسهولة عبر التطبيق ودون الحاجة إلى معلم مختص.

ويمكنك تحميل التطبيق مجانًا عبر متجر آب ستور، ولكن يضم التطبيق عمليات شراء بداخله.

تطبيق Time Buddy

يساعدك هذا التطبيق على مراعاة فروق التوقيت بين البلاد المختلفة خاصةً إن كنت تعمل مع فرق متعددة في أكثر من منطقة زمنية.

ويقوم Time Buddy بتحويل جدول أعمالك بكامله ليتوافق مع الفوارق الزمنية للبلاد الأخرى حتى تتمكن من تحديد موعد الاجتماعات بشكل أدق.

ويمكنك عمل مجموعات تضم أكثر من منطقة زمنية واحدة، وذلك حتى تراعي الفوارق الزمنية لأكثر من بلد وعضو في فريقك معًا.

ويمكنك تحميل التطبيق مجاناًا عبر متجر آب ستور، ولكن يضم التطبيق مجموعة من المشتريات بداخله.

تطبيق Pixel Cut

يعمل هذا التطبيق كبديل لتطبيق فوتوشوب وأمثاله في هواتف آيفون، حيث يقدم لك مجموعة من المميزات المتنوعة والمختلفة التي تفيد المصممين كثيرًا.

وتستطيع عبر هذا التطبيق إزالة الخلفية من الصور مباشرةً وبضغطة زر، كما يمكنك إضافة لمسات فنية بشكل سريع.

وتستغرق هذه الوظائف في العادة الكثير من الوقت في الفوتوشوب وغيره من التطبيقات المشهورة لتصميم الصور.

ويمكنك تحميل التطبيق مجانًا عبر متجر آب ستور، ولكن يضم مشتريات بداخله.

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