أفضل تطبيقات ساعة آبل الذكية

تمتلك ساعة آبل الذكية مكتبة كبيرة للغاية من التطبيقات المتنوعة والمختلفة التي تستطيع تثبيتها واستخدامها مباشرةً في الساعة.

ويعود الفضل في ذلك إلى التوافق الكبير بين متجر تطبيقات آب ستور ومتجر تطبيقات الساعة، لذلك تجد أن معظم تطبيقات آيفون لها نسخة متناسبة مع ساعة آبل.

وتقوم هذه التطبيقات بالكثير من الوظائف المتعددة، وعلى الرغم من كون الاستخدام الأشهر هو الرياضة.

إلا أن ساعة آبل الذكية تمتلك الكثير من الاستخدامات المختلفة والمتنوعة بفضل التطبيقات التي يمكنك تثبيتها في الساعة مباشرةً.

يعرض تطبيق الطقس الخاصة بآبل توقعات الطقس وبياناته في دائرة حول واجهة الساعة، ولكنه لا يعرض الكثير من البيانات.

لذلك يعتبر تطبيق Carrot بديلًا مناسبًا له، حيث يعرض هذا التطبيق الكثير من البيانات المتعلقة بالطقس في واجهة سهلة الإستخدام.

ويستطيع التطبيق تخصيص أوجه الساعة المختلفة للتناسب معه، كما يستطيع تغيرها وعرض البيانات فوقها مباشرةً.

يعتبر هذا التطبيق أحد أفضل بدائل تطبيق الخرائط الخاص بجوجل وآبل على حدٍ سواء، وتعرض لك نسخة الساعة بيانات ومعلومات سريعة عن طريقك.

كما تعرض لك بيانات عن مواعيد المواصلات العامة وطرقها لتتمكن من انتظارها وتخطيط رحلتك بشكل جيد ومناسب، ولكن لا يدعم التطبيق الكثير من الدول حول العالم.

تطبيق Phone Buddy لتنبيهك عند فقدان الهاتف

يأتي هذا التطبيق كبديل لخاصية آبل التي تسمح للساعة بتنبيهك إن إبتعدت عن الهاتف، وهو مناسب للهواتف التي لا تدعم iOS 15.

ولكن يوفر التطبيق مجموعة من الاختيارات عندما يتعلق الأمر بتنبيهك، حيث تستطيع تحديد المدة والمسافة بينك وبين الهاتف.

ويمكنك إيقاف التنبيهات عندما تقترب من شبكة الإنترنت المنزلية الخاصة بك أو تفعيلها في مكان بعينه مثل مكتبك أو مقر الشركة.

يعمل هذا التطبيق كمترجم صغير معك في أي مكان ، ويستطيع التطبيق ترجمة الحديث مباشرةً وعرض الترجمة على الساعة.

ويدعم هذا التطبيق أكثر من 100 لغة للترجمة منها وإليها، ولذلك تستطيع الاعتماد عليه عندما تكون مسافرًا في رحلة عمل.

كما يمكنك استخدام التطبيق دون الحاجة للإتصال بالإنترنت، حيث يقوم بتحميل بعض حزم اللغات مباشرةً إلى الهاتف.

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