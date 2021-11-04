أسوس تطلق حاسبها المحمول القابل للفصل

تشتهر شركة أسوس بتقديم أشكال غير تقليدية، ولا تعد تجربتها الأخيرة استثناءً، حيث أطلقت VivoBook 13 Slate OLED، وهو جهاز لوحي يعمل بنظام ويندوز بحجم 13.3 إنشًا مع شاشة من نوع OLED ولوحة مفاتيح قابلة للفصل ويبدأ سعره من 599.99 دولار.

وتدعي الشركة أن VivoBook 13 Slate OLED هو أول حاسب محمول يعمل بنظام ويندوز من فئة 2 في 1 بقياس 13.3 إنشًا مزود بشاشة OLED.

ويتوفر VivoBook 13 Slate OLED في شهر ديسمبر. وتعتبر شاشات OLED غير عادية في الأجهزة القابل للفصل. وتدعي أسوس أن هذا الجهاز قادر على عرض 1.07 مليار لون، ويغطي 100 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3، وله زمن استجابة يبلغ 0.2 ميلي ثانية.

ويقال إن مستويات الضوء الأزرق أقل بنسبة تصل إلى 70 في المئة من شاشة LCD. وذلك بالرغم من أن العديد من أجهزة الحاسب الحديثة LCD لديها أيضًا تقنية لتقليل الضوء الأزرق.

بالإضافة إلى ذلك تتميز الشاشة بنسبة تباين 1،000،000:1 وهي معتمدة من DisplayHDR True Black 500. نتيجة لذلك يجب أن توفر مستويات سوداء عميقة.

وبدلاً من تأطير VivoBook 13 Slate OLED كجهاز لوحي محض للفنانين، يبدو أن الشركة تدفع به كجهاز ترفيهي.

وتؤكد الشركة أن نسبة العرض إلى الارتفاع التي تبلغ 16:9 للجهاز اللوحي توفر تجربة مشاهدة بوضع ملء الشاشة، وهو في الأساس الشيء المناسب لشاشات 16:9.

ويأتي VivoBook 13 Slate OLED أيضًا مع قلم إلكتروني، Asus Pen 2.0، الذي يتم توصيله مغناطيسيًا بالهيكل. وهناك رؤوس أقلام قابلة للتبديل.

الحاسب المحمول القابل للفصل مزود بشاشة OLED

يوجد نظام Dolby Atmos رباعي السماعات تقول الشركة إنه يستخدم مضخمًا ذكيًا لتقديم أقصى قدر ممكن من الصوت الخالي من التشويش. وتدعي الشركة أنه يعمل بمستويات أعلى بـ 3.5 مرة من مكبر الصوت القياسي.

ويحتوي Vivobook 13 Slate OLED على دعم WiFi 6، الذي يمكن أن يكون مفيدًا للألعاب السحابية، بالإضافة إلى معالج إنتل الرباعي النواة الذي يصل تردده إلى 3.3 جيجاهرتز، وما يصل إلى 256 جيجابايت من تخزين SSD وما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4X.

ويوجد منفذين USB-C، ومنفذ صوت مجمّع بقياس 3.5 ميليمتر وقارئ بطاقة microSD، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل.

ويتم تضمين لوحة مفاتيح كاملة الحجم وحامل غطاء، الذي يحتوي على مفصل بزاوية 170 درجة. كما أن لوحة المفاتيح بها مسافة انتقال 1.4 ميليمتر.

ويمكن للجهاز أن يعمل لأكثر من تسع ساعات بشحنة واحدة. كما تقول الشركة إنه يمكنك إعادة شحن البطارية إلى 60 في المئة من السعة في نحو 39 دقيقة عبر USB-C.

وأصبحت شاشات OLED أكثر شيوعًا عبر أجهزة الحاسب المحمولة بقياس 13 إنشًا و 14 إنشًا في جميع المجالات.

كما أعلنت سامسونج في شهر يناير أنها تبدأ قريبًا بإنتاج لوحات OLED بحجم يناسب الحاسب المحمول بكميات كبيرة. وبدأت هذا الإنتاج في شهر سبتمبر. وظهرت لوحات سامسونج الجديدة في عدد من إصدارات شركة أسوس لعام 2021.

ويمكن العثور على أجهزة OLED أصغر حجمًا وبأسعار معقولة من الشركات المصنعة الأخرى أيضًا. بما في ذلك جهاز Lenovo Duet 5 Chromebook القابل للفصل.

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