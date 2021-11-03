Microsoft Defender يخضع لإصلاح شامل

حصل تطبيق Microsoft Defender لنظام التشغيل ويندوز على إصلاح شامل يسمح لمشرفي الشبكة المنزلية بالتحكم في تطبيقات أندرويد و iOS وماك لمراقبة مكافحة الفيروسات والتصيد الاحتيالي وكلمات المرور المخترقة وتنبيهات سرقة الهوية من لوحة معلومات أمان واحدة.

وكانت حلول مكافحة الفيروسات في الماضي عبارة عن تطبيق حاسب واحد، حيث يحصل كل جهاز على الحماية الخاصة به. ولكن لا يتواصل أي جهاز مع جهاز آخر.

وباستخدام هذا الإعداد، إذا اكتشف أحد الأجهزة برامج ضارة، فلن يعرفها سوى الشخص الذي يستخدم الجهاز، بدلاً من توفير لوحة معلومات مركزية لإعداد التقارير.

ونظرًا لأن الشبكات المنزلية أصبحت أكثر تعقيدًا واتصالًا وتنوعًا بشكل متزايد، بدأ بائعو برامج مكافحة الفيروسات بتقديم إصدارات مجردة من منتجات المؤسسات الخاصة بهم التي سمحت للمسؤول المنزلي بإدارة جميع أجهزته من لوحة معلومات واحدة.

وركزت مايكروسوفت على مدار السنوات القليلة الماضية على أمان المؤسسة مع ترك مستخدمي ويندوز 10 مع برنامج Microsoft Defender المضاد للفيروسات المضمن.

واستنادًا إلى تطبيق Microsoft Defender Preview الجديد الذي تمت إضافته إلى متجر الشركة في الأسبوع الماضي، فإن هذا كله على وشك التغيير.

ويبدو أن الشركة قد قامت ببناء مجموعة أمان منزلية كاملة الميزات لنظام التشغيل ويندوز 11 وويندوز 10 وأندرويد و iOS و macOS.

مجموعة أمان منزلية كاملة الميزات من مايكروسوفت

يقول وصف التطبيق: Microsoft Defender هو تطبيق أمان يمنحك راحة البال. من خلال لوحة القيادة المخصصة الخاصة بنا. يمكنك عرض الوضع الأمني ​​لجهاز ويندوز والأجهزة المتصلة الأخرى (ماك وأندرويد و iOS) كلها في مكان واحد.

وهذه المعاينة الجديدة تحمل الاسم الرمزي Gibraltar داخليًا لأنها تقتصر حاليًا على موظفي الشركة. ومع ذلك، يتضمن حل الأمان الجديد مكافحة الفيروسات والحماية من التصيد الاحتيالي. كما يتضمن اكتشاف خرق كلمة المرور ومراقبة سرقة الهوية والتوصيات الأمنية والمزيد.

ويضيف مسؤولو المنزل أفراد العائلة الآخرين إلى لوحة المعلومات الشخصية باستخدام البريد الإلكتروني أو دعوات عبر رمز الاستجابة السريعة.

ومن المحتمل أن تسمح هذه الدعوات للجهاز بتثبيت تطبيقات أندرويد أو ويندوز أو iOS أو macOS. التي يتم تسجيلها تلقائيًا في لوحة معلومات أمان العائلة.

وقام مطور برامج ويندوز، أحمد وليد، بتجاوز المصادقة، مما يسمح لنا بالحصول على لمحة عن الشكل الذي تبدو عليه لوحة معلومات أمان Microsoft Defender الجديدة.

وتتيح لك لوحة التحكم عرض التنبيهات الصحية للأجهزة مع مراقبة الهوية والاتصالات قريبًا. بالإضافة إلى ذلك تدعم ميزة مراقبة سرقة الهوية اشتراكات الأطفال والبالغين من المكالمات الآلية.

وباستخدام لوحة المعلومات الشخصية، يمكن لمسؤولي الشبكة المنزلية مراقبة جميع الأجهزة المسجلة للتنبيهات. وقد تتضمن التنبيهات كلمات المرور المخترقة أو البرامج الضارة أو مشكلات سرقة الهوية.

ومن غير الواضح متى يكون التطبيق متاحة للاختبار. ولكن من المحتمل أن يصل إلى مشتركي برنامج ويندوز إنسايدر أولاً في الأشهر المقبلة.

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