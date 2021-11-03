مجموعة من أفضل ألعاب النصف الأول من 2021

عانى العالم أجمع من جائحة كورونا، والتي جعلت من عام 2020 عامًا صعبًا. إلا أن صناعة الألعاب من ناحية أخرى قد استمرت في النمو والإثمار، وذلك حيث تم تطوير عدد من الألعاب المميزة خلال تلك الفترة والتي تمثل أفضل ألعاب النصف الأول من عام 2021.

وذلك بعدما تعرضت تلك الألعاب لموجة مستمرة من التأجيلات، لكن من ناحية أخرى فإن النصف الأول من عام 2021 قد تضمن مجموعة من الألعاب البارزة ضمن سلاسل مستمرة وعريقة، وتضمن أيضًا إنتاجات جديدة كليًا.

ونتحدث في هذا المقال عن مجموعة من أفضل الألعاب التي تم إطلاقها قريبًا، وهي الألعاب التي تتوفر لمنصات الألعاب الاحترافية مثل بلاي ستيشن 5 و 4، وإكس بوكس في جيليه السابق والحالي، وكذلك منصة الحاسب الشخصي.

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أفضل ألعاب النصف الأول من 2021

1– لعبة It Takes Two

تأتي لعبة It Takes Two من إخراج جوزيف فارس، وهو مخرج لعبة A Way Out والتي حققت نجاحًا كبيرًا. وتعتمد اللعبة على اللعب الجماعي بشكل كامل نظرًا لأنها تقسم الشاشة إلى نصفين. كما أنها تضم قصة مؤثرة.

وتتغير تجربة اللعب بشكل مستمر أثناء اللعب، وهو ما يكفل تجربة مميزة، وحسب وصف النقاد فإن كل ساعة من ساعات اللعب تختلف عن التي تليها، وهو ما يدل على مدى تميز محتوى اللعبة. وتتوفر It Takes Two لجميع المنصات.

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2– لعبة Monster Hunter Rise

تعرف سلسلة ألعاب Monster Hunter بأهميتها البالغة. ويختلف هذا الإصدار عن الإصدارات السابقة بأنه مناسب للاعبين الجدد بشكل كبير. على عكس الإصدارات السابقة والتي كانت تلائم لاعبي الأجزاء السابقة أكثر.

وتقدم اللعبة رسومات مميزة وقصة جذابة، مع تجربة لعب مميزة بشكل عام. كما أنها تتيح أيضًا أوضاع اللعب الجماعي عبر الإنترنت. وتتوفر تلك اللعبة لمنصة نينتندو سويتش ومنصة الحاسب الشخصي فقط.

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3– لعبة Ratchet & Clank: Rift Apart

تعد لعبة Ratchet & Clank: Rift Apart واحدة من أفضل ألعاب النصف الأول. وهي تأتي حصرية لمنصة بلاي ستيشن 5 وتعد واحدة من أبرز ألعاب إطلاق المنصة. وتقدم اللعبة تجربة لعب منصات مميزة ثلاثية الأبعاد.

وتضم اللعبة قصة جذابة إلى جانب ذلك، كما أنها تعتمد على المواصفات الرائدة التي يقدمها جهاز بلاي ستيشن 5 في تقديم أداء مثالي فيما يخص سرعة التحميل.

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4– أفضل ألعاب النصف الأول: Returnal

قدمت لعبة Returnal تجربة لعب أكثر من رائعة، وهي تأتي من تطوير شركة Hosuemarque تحت تصنيف Roguelite. كما تقدم اللعبة تجربة تصويب مميزة مع قدومها حصرية على منصة بلاي ستيشن 5.

كما أنه وإلى جانب الرسومات المميزة فإن اللعبة تقدم قصة جذابة وتعتمد على الخواص الإضافية الموجودة في يد التحكم Dual Sense لإضافة أبعاد جديدة للعب.

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