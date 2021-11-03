لماذا يشغل بلاي ستيشن 5 الألعاب أسرع من Series X

قدمت منصات الألعاب المنزلية الأحدث بلاي ستيشن 5 و Xbox Series X أداءًا ممتازًا. كما أنها قد تحسنت بشكل بالغ مقارنةً بالأجيال السابقة وأصبحت تقارن بأقوى أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب.

وتتميز منصات الألعاب المنزلية في العموم بتقديم أداء ممتاز مع الألعاب مقارنةً بالحاسب الشخصي. وذلك نظرًا لأن الألعاب المقدمة من خلالها تكون محسنة بشكل كبير لكي تعمل عليها، على عكس الحاسب الشخصي الذي تختلف مواصفاته باختلاف الشركات المصنعة للعتاد المستخدم فيه.

ويأتي جهاز مايكروسوفت للألعاب Xbox Series X بمواصفات داخلية أعلى من تلك المتوفرة في بلاي ستيشن 5، وعلى الرغم من ذلك فإن منصة سوني قد نجحت في تشغيل الألعاب بشكل أسرع.

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وبالمقارنة مع الأجيال السابقة فإن فروقات الأداء تظهر بوضوح. وذلك حيث إن بلاي ستيشن 4 و Xbox One كانا يشغلان الألعاب على دقات تتراوح بين 900p و 1080p مع معدل 30 إطارًا لكل ثانية.

لكن في الإصدارات الاحترافية من الجيلين، بلاي ستيشن 4 برو و Xbox One X، اختلف الوضع. حيث إن جهاز سوني قد استمر في تشغيل الألعاب بنفس الإطارات لكن مع دقة عرض تصل إلى 2K، في حين أن Xbox One X قد أتاح تشغيل الألعاب على دقة عرض تصل إلى 4K.

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سرعة بلاي ستيشن 5 و Xbox Series X

عند تشغيل ألعاب الجيل السابق على الجيل الحالي فإن المنصات تستمر في تشغيل الألعاب على نفس دقة العرض وعدد الإطارات الأساسي. وذلك حيث إن الألعاب التي دعمت 30 إطارًا ودقة 1080p على بلاي ستيشن 4 أو Xbox One X ستستمر في العمل بنفس الأداء على الجيل الأحدث.

ونظرًا لفروقات الأداء بين الألعاب الخاصة بالجيل الماضي، ونظرًا لعدم استخدام كل قدرات المنصة. فإن منصة Xbox Series X عانت بشكل أكبر مع تشغيل الألعاب الأقدم.

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أما عن ألعاب الجيل الحالي، أو الإصدارات المخصصة للجيل الحالي من الألعاب القديمة، فإنها قد نجحت في تقديم أداء أفضل على بلاي ستيشن 5. وذلك حسب منصة Digital Foundry.

وفي مثال على تلك الألعاب أتت ألعاب بارزة مثل Assassin’s Creed: Valhalla و Devil May Cry 5. لكن من ناحية أخرى فإن Series X قد تفوق مع ألعاب أخرى. مثل لعبة Call of Duty: Black Ops Cold War.

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وتعود أسباب تفوق بلاي ستيشن 5 في سرعة تشغيل الألعاب. على الرغم من فروقات المواصفات. إلى سهولة تطوير ألعاب بلاي ستيشن 5 والبيئة البرمجية التي توفرها سوني للمطورين. وبشكل عام فإن مطوري الألعاب يقضون وقتًا أطول في تعلم كيفية استخدام أدوات التطوير الخاصة بإكس بوكس.

وعلى الرغم من أن مستقبل الألعاب ليس واضحًا. إلا أنه من المتوقع أن تقدم الألعاب أداءًا أفضل على Xbox Series X في المستقبل. وذلك عندما يسهل التعامل معه كمنصة برمجية.