كل ما تريد معرفته حول التوافق الخلفي في Xbox Series X

تفوقت منصة Xbox Series X من ناحية التوافق الخلفي مقارنةً بمنصة بلاي ستيشن 5. ويعبر مصطلح التوافق الخلفي عن مدى دعم منصة الألعاب لتشغيل الألعاب الخاصة بالأجيال السابقة منها.

وتقدم منصة إكس بوكس عمومًا مستويات مرتفعة من التوافق الخلفي، وهو أمر يمكن ملاحظته في جميع الأجيال السابقة. وعلى العكس فإن منصة بلاي ستيشن 5 لا تدعم جميع ألعاب الأجيال السابقة منها بشكل افتراضي.

ويمكن وصف خاصية التوافق الخلفي Backward Compatibility في الجيل الجديد من منصة إكس بوكس، والمتمثل في Series X و Series S بأنه متكامل. وذلك حيث إن تلك المنصات تدعم جميع الألعاب التي تم إصدارها لجميع أجهزة إكس بوكس السابقة.

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وذلك حيث إن مالك جهاز Xbox Series X أو Xbox Series S يستطيع تشغيل أكثر من 500 لعبة قد تم إصدارها لمنصة Xbox 360، وأكثر من 360 لعبة قد تم إصدارها لمنصة Xbox الأولى، إلى جانب جميع ألعاب Xbox One بطبيعة الحال.

وتوفر شركة مايكروسوفت قائمة كاملة بجميع الألعاب المدعومة ضمن خاصية التوافق الخلفي. ولا يقتصر الأمر على دعم تشغيل الألعاب فقط، بل أن الجيل الجديد يسمح بتشغيلها بأداء أعلى من الجيل الأصلي وذلك نظرًا للفروقات في المواصفات.

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التوافق الخلفي في Xbox Series X

تتوفر الألعاب للمنصات المنزلية في شكلين مختلفين وهما الأقراص الفيزيائية أو الإصدارات الرقمية. وتدعم منصة Xbox Series X تشغيل الألعاب القديمة من أقراصها. أما منصة Xbox Series S فإنها في الأساس لا تضم قارئ أقراص.

ولذلك فإن الحصول على تلك الألعاب على Series S يجب أن يتم بشكل رقمي. كما أنه من المفضل أن يتم البحث عبر الإنترنت، أو عبر موقع مايكروسوفت، عن مدى دعم لعبة بعينها لتلك الخواص.

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وتدعم مايكروسوفت خاصية HDR في الألعاب القديمة من خلال التوافق الخلفي. وتتيح تلك الخاصية تحسينًا كبيرًا للرسومات والأداء البصري للألعاب. وقد قامت العملاقة الأمريكية بتعديل وتحسين بعض الألعاب القديمة الهامة لكي تعمل بشكل أفضل عبر التوافق الخلفي.

ونظرًا لاختلاف المواصفات بين Series X و S فإن الأخير لا يدعم تشغيل ألعاب Xbox One X المحسنة. لكنه يدعم تشغيل ألعاب Xbox One العادية بشكل مثالي. ومن الطبيعي أن لا تعمل الألعاب عبر التوافق الخلفي بشكل مثالي، نظرًا لأنها ليست مصممة للجيل الجديد من الأساس.

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