توجد أكثر من طريقة حتى تتمكن من استعادة المستندات المحذوفة بحسب اختلاف نظام التشغيل والتطبيق الذي تستخدمه.

وتقدم كل شركة طريقةً خاصةً بها لاستعادة الملفات المحذوفة عبر تطبيقات كتابة المستندات الخاص بها، لذلك تجد طريقة مختلفة لتطبيقات وأنظمة مايكروسوفت.

وتمثل مشكلة المستندات المحذوفة بالخطأ إحدى أكثر المشاكل إزعاجًا لمستخدمي الحاسب الشخصي بشكل عام.

وتسبب هذه المشكلة في فقدان مستندات هامة، وقد يحتاج المستخدم لكتابتها مجددًا إذا لم يعرف طريقة استعادتها.

استعادة المستندات المحذوفة عبر أنظمة مايكروسوفت

تعتبر أنظمة مايكروسوفت إحدى أكثر أنظمة التشغيل والتطبيقات المنتشرة حول العالم، حيث يستخدمها الكثير في أعمالهم اليومية.

وتوفر حلول مايكروسوفت للأعمال مثل حزمة أوفيس أو خدمة OneDrive خدمات تخزين احتياطي للمستندات بشكل تلقائي أو يدوي.

ويعتمد هذا الأمر على تفعيل اختيارات النسخ الاحتياطي المناسبة لك، وتختلف أيضًا بحسب التطبيق الذي تستخدمه في استعادة المستندات المحذوفة.

استعادة المستندات المحذوفة عبر خدمة OneDrive

وإذا كنت تقوم بتخزين الملفات الخاصة بك في منصة OneDrive ، فإنك تستطيع اتباع الخطوات التالية لتتمكن من استعادتها:

توجه إلى موقع OneDrive عبر متصفح الإنترنت الخاص بك، ومن ثم اختر الملف الذي ترغب في استعادة النسخة الاحتياطية له.

وبعد ذلك اضغط على هذا الملف بزر الفأرة الأيمن لتظهر لك القائمة المنبثقة، وقم باختيار النسخ السابقة عبر القائمة التي ظهرت لك.

ومن ثم إبحث عن النسخة التي ترغب في استعادتها، وبعد ذلك اضغط على اختيار استعادة أو تنزيل تحت إسم النسخة.

استعادة المستندات المحذوفة عبر تطبيقات أوفيس

يمكنك استخدام خاصية مشابهة في تطبيقات مايكروسوفت أوفيس المختلفة، حيث تستطيع الوصول إلى نسخ المستندات القديمة عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى الملف الذي ترغب في استعادة نسخته القديمة، وبعد ذلك قم بفتحه والضغط على قائمة ملف.

ومن ثم توجه إلى قائمة المعلومات وبعد ذلك اختر النسخ السابقة من الملف.

وتظهر أمامك مجموعة من النسخ القديمة من الملف والتي قام التطبيق بالاحتفاظ بها تلقائيًا، وتجد إلى جوار كل نسخة تاريخ التعديل ومن قامه به.

ويمكنك الضغط على زر الفتح لتفحص هذه النسخة وتتأكد إن كانت النسخة المناسبة التي ترغب بها أم لا.

وعندما ترغب في استعادة هذه النسخة قم بالضغط على اختيار استعادة الموجود بأعلى القائمة.

عبر واجهة ويندوز دون تطبيقات

وإذا كنت ترغب في استعادة مستندات محذوفة عبر واجهة ويندوز مباشرةً دون الحاجة إلى فتح تطبيقات أوفيس، فإنك تستطيع اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى الملف الذي ترغب في استعادة النسخ الخاصة به، ومن ثم اختر استعادة النسخ السابقة من القائمة المنسدلة.

وبعد ذلك اختر النسخة التي ترغب في استعادتها عبر القائمة التي تظهر أمامك، ويمكنك فحصها عبر الضغط على اختيار فتح الملف.

وإذا كنت ترغب في استعادتها، قم بالضغط على زر الاستعادة، ولكن يقوم هذا بحذف النسخة الجديدة من الملف واستعادة النسخة القديمة.

كما تستطيع اختيار حفظ النسخة القديمة في مكان آخر، وذلك عبر الضغط على استعادة إلى مجلد آخر وليس زر الاستعادة.

اقرأ ايضًا: أفضل 5 إضافات لمنصة Trello لإدارة الأعمال