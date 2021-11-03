أهم المعلومات حول التوافق الخلفي في بلاي ستيشن 5

أطلقت شركة سوني الجيل الجديد من منصة الألعاب الأشهر، بلاي ستيشن 5، منذ حوالي العام. وبالرغم من ندرة توفر المنصة إلا أنها قد حققت نجاح غير مسبوق، ولعل هذا الوضع طبيعي نظرًا لأن سنوات طويلة تفصل بين كل جيل وآخر في منصات الألعاب المنزلية.

ولعل واحدة من أهم النقاط التي تثير اهتمام اللاعبين هي التوافق الخلفي Backwards Compatibility، وهي الخاصية التي تحدد مدى دعم كل منصة لتشغيل ألعاب الأجيال السابقة منها.

وعلى عكس منصة الألعاب المنافسة، Xbox Series X، فإن منصة سوني لا تدعم الألعاب الأقدم بشكل كامل. على عكس Xbox Series X و Series S واللذان يدعمها مئات الألعاب السابقة التي تم إصدارها لمنصات مثل إكس بوكس الأول، إكس بوكس 360، وإكس بوكس ون.

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وبشكل عام فإن منصة بلاي ستيشن 5 تدعم ألعاب الجيل السابق، بلاي ستيشن 4. لكن هذه المنصة تتوفر في إصدارين، وهما الإصدار العادي، والإصدار الرقمي، ولا يدعم الأخير تشغيل أقراص الألعاب بطبيعة الحال.

ونظرًا إلى ذلك فإن ملاك ألعاب بلاي ستيشن 4 لن يتمكنوا من تشغيلها على الإصدار الرقمي من بلاي ستيشن 5 إلا لو قاموا بإعادة شراء النسخة الرقمية. أما بالنسبة للإصدار العادي فإنه قادر على تشغيل أقراص الألعاب الأقدم بدون مشكلة.

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التوافق الخلفي في بلاي ستيشن 5

يستطيع بلاي ستيشن 5 تشغيل جميع ألعاب الجيل السابق سواء كان بلاي ستيشن 4 العادي أو برو، بما في ذلك ألعاب الواقع الافتراضي PS VR. لكن وعلى الرغم من ذلك فإن بعض الألعاب لن تعمل كما أعلنت سوني.

كما أن تشغيل ألعاب بلاي ستيشن 4 على الجيل الحالي يسمح أيضًا بالوصول للألعاب المخزنة. وتحديدًا ملفات الألعاب والتي تحدد المستوى الذي توقف عنده اللاعب. إلى جانب توضيحها لممتلكات اللاعب داخل اللعبة وغير ذلك.

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كما أن خاصية Remote Play تدعم الجيلين في نفس الوقت بدون مشكلة. كما أن ألعاب بلاي ستيشن 4 على بلاي ستيشن 5 تستفيد بشكل كبير من المواصفات والمميزات الجديدة.

وبشكل عام فإن أداء ألعاب بلاي ستيشن 4 على بلاي ستيشن 5 يكافئ أدائها على الجيل الأصلي وقد يكون أفضل في بعض الأحيان، خصوصًا مع الاعتماد على وضع Boost Mode. وعلى سبيل المثال فإن لعبة Ghost of Tsushima قد نجحت في الوصول لأداء أفضل وإطارات أكثر على PS5 بالرغم من أنها مصممة للعمل على PS4.

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لكن بالنسبة لألعاب بلاي ستيشن الأقدم. وتحديدًا ألعاب PS1 و PS2 و PS3 فإنها غير مدعومة. أي أن ملاك تلك الألعاب لن يتمكنوا من تشغيلها على الجيل الحالي. وهو أمر سيئ خصوصًا عند المقارنة مع إكس بوكس.

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