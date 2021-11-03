أفضل 5 إضافات لمنصة Trello لإدارة الأعمال

تعتبر Trello إحدى أفضل منصات إدارة الأعمال وتنظيمها، وذلك لأنها تستخدم تصميمًا يساعدك على توزيع الأعمال على فريق العمل الخاص بك وإدارة الوظيفة الخاصة بكل فرد.

لذلك تستخدم الكثير من الشركات منصة Trello لإدارة فرق عملها حتى إن لم تكن تعمل عن بعد.

وتسمح المنصة بإستخدام مجموعة من الإضافات والأدوات بداخلها التي تضيف لها مجموعة استخدامات مختلفة لتسهل العمل.

وتستطيع استخدام الإضافات الخاصة في Trello لدمج منصات العمل المختلفة التي تستخدمها معها، وبالتالي جمع كافة معلوماتك في مكان واحد.

تسمح لك هذه الإضافة باستخدام التصويت وجمع الأصوات وفرزها مباشرةً عبر Trello دون الحاجة للقيام بذلك يدويًا.

وتسمح لك بإضافة اختيارات للتصويت بداخل بطاقات Trello مباشرةً، حيث لن تحتاج لاستخدام أي أدوات خارجية.

وتجد نتائج التصويت معروضة فوق البطاقة في وضع المعاينة، وإذا قمت بالدخول إلى البطاقة فإنك تجد النتائج معروضة بالتفاصيل الكاملة.

تعتبر منصة Miro إحدى أفضل منصات لعمل خرائط ذهنية جيدة وسهلة الاستخدام، وتستطيع استخدامها لتخطيط الأعمال في ذهنك قبل تنفيذها على أرض الواقع.

كما يمكنك استخدام المنصة كلوحة رسم بيضاء، تقوم عبرها بكتابة كل ما ترغب في القيام به أو رسمه عليها قبل أن تبدأ بالعمل.

وتستطيع استخدام الإضافة الخاصة بالمنصة داخل Trello بدلًا من الإنتقال إلى موقع المنصة الخارجي أو التطبيق الخاص بها.

تساعدك هذه الإضافة على إجراء محادثات الفيديو والاجتماعات الخاصة بك مباشرةً عبر منصة Trello دون الحاجة لأي تطبيق خارجي.

وتعمل هذه الأداة من داخل واجهة المنصة الرئيسية، لذلك تساعدك على تحويل واجهة Trello إلى مكتب عمل افتراضي.

تعمل هذه الإضافة كبديل لأنظمة CRM المختصة والتي تحتاج لشرائها واستخدامها خارج Trello، لذلك يمكنك الإعتماد عليها لإدارة مبيعات فريقك ومتابعتها.

كما تساعدك هذه الأداة في تتبع عمليات البيع المحتملة عبر مختلف المنصات مثل فيسبوك وتويتر وإنستاجرام.

وبعد ذلك ترسل لهم روابط ورسائل بريد إلكتروني لتتابع عملية البيع وتجمع المعلومات الرئيسية التي تحتاجها.

كما تستطيع تخصيص الأداة للاستخدام في أكثر من قسم عبر مجموعة من القوالب المعدة مسبقًا لها.

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