Zoom تختبر عرض الإعلانات للمستخدمين المجانيين

تجرب منصة Zoom عرض الإعلانات للمستخدمين المجانيين، وتظهر الإعلانات عبر صفحة المتصفح التي تظهر للمستخدمين في نهاية المكالمة.

وتقول المنصة إنه يتم طرح الإعلانات للمستخدمين المجانيين في بلدان معينة. وذلك بالرغم من أن تدوينتها لا توضح بالتفصيل هذه الإعلانات.

ولن يرى المستخدمون في المستوى الأساسي للخدمة الإعلانات إلا إذا انضموا إلى اجتماع يستضيفه مستخدم آخر من المستوى الأساسي.

وبالرغم من عدم عرض الإعلانات أثناء الاجتماعات نفسها. ولكن هذا يمثل تحولًا كبيرًا في خدمة مؤتمرات الفيديو.

وفرضت Zoom عادةً قيودًا طفيفة على مستواها المجاني، مما ساعد في انتشار الخدمة في العام الماضي حيث تكيف الناس في جميع أنحاء العالم على العمل والتواصل الاجتماعي من المنزل.

كما جلبت المنصة التشفير من طرف إلى طرف، الذي قالت في البداية إنه يقتصر على المستخدمين المدفوعين، إلى المستخدمين المجانيين.

ويمكن القول حتى الآن إن أكبر قيود على المستوى المجاني للخدمة هو حد 40 دقيقة على طول المكالمات الجماعية.

ولكن تكتب جانين بيلوسي، كبيرة مسؤولي التسويق في Zoom، أنها تحتاج إلى بدء عرض الإعلانات لمساعدتها في دعم الاستثمار ومواصلة تزويد المستخدمين المجانيين بإمكانية الوصول إلى المنصة.

وقالت بيلوسي: يضمن هذا التغيير أن المستخدمين المجانيين لدينا قادرون على مواصلة التواصل مع الأصدقاء والعائلة والزملاء من خلال نفس المنصة التي قدمنا دائمًا.

وتؤكد المنصة على أنها لن تستخدم محتوى الاجتماع أو الندوة عبر الويب أو الرسائل (على وجه التحديد، الصوت والفيديو والملفات والرسائل) لاستهداف الإعلانات. وذلك على أمل تجنب رد الفعل العنيف من المستخدمين.

إعلانات Zoom تظهر في صفحة المتصفح في نهاية الاجتماعات

قالت المنصة: تتمثل مهمتنا في تقديم السعادة من خلال الجمع بين الناس. ومع انتشار الوباء في عام 2020، شهدنا نموًا هائلاً. وتوسعت قاعدة مستخدمينا من مستخدمي المؤسسات بشكل أساسي لتشمل عددًا كبيرًا من المستخدمين الفرديين. ويواصل اليوم ملايين المستخدمين حول العالم الوصول إلى منتجاتنا وخدماتنا مجانًا. ومن المهم أن نتمكن من الاستمرار في تقديم منتجاتنا وخدماتنا لمستخدمينا ودفع الابتكار وإضافة المزيد من القيمة.

وأضافت: مع وضع ذلك في الاعتبار، نحن اليوم متحمسون لطرح برنامج إعلان تجريبي نتوقع أنه يمكننا من دعم الاستثمار ومواصلة تزويد المستخدمين الأساسيين المجانيين بإمكانية الوصول إلى منصتنا.

ويرى المستخدمون لافتة عبر موقع المنصة توفر رابطًا ينقلهم إلى أداة إدارة ملفات تعريف الارتباط. وحدثت المنصة بيان الخصوصية ليأخذ في الحسبان هذا البرنامج الإعلاني.

Zoom تتيح التسميات التوضيحية للحسابات المجانية