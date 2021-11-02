Microsoft Loop .. تطبيق أوفيس جديد لعصر العمل المختلط

أطلقت شركة مايكروسوفت Microsoft Loop، وهو تطبيق أوفيس جديد مصمم لمساعدة العمال على البقاء في صدارة المشاريع خلال العمل التعاوني.

ويتمثل أكبر تغيير في مستندات مايكروسوفت أوفيس منذ عقود في التوسع في Microsoft Loop، وهو مركز لطريقة جديدة للعمل في أوفيس.

ويتضمن Microsoft Loop مكونات محمولة تتحرك بحرية وتبقى متزامنة عبر التطبيقات، مما يتيح للفرق التفكير والتخطيط والإبداع معًا.

ويمثل Microsoft Loop العلامة التجارية الجديدة لـ Microsoft Fluid، وهي مجموعات من محتوى أوفيس التعاوني الذي يمكن أن يوجد بشكل مستقل ويمكن نسخه ولصقه ومشاركته مع الآخرين.

ويشبه إلى حد كبير Microsoft Fluid، ويحتوي Microsoft Loop على ثلاثة عناصر رئيسية: مكونات Loop، وصفحات Loop، ومساحات عمل Loop.

وتعتبر مكونات Loop بمثابة أجزاء حية من المحتوى يمكن أن توجد عبر تطبيقات متعددة. ويتم تحديثها في الوقت الفعلي ومجانية لأي شخص للانتقال إليها.

ويمكن أن تكون هذه قائمة مشتركة في قناة مايكروسوفت تيمز وقابلة للتحرير أيضًا في صفحة Loop، أو ملاحظات في إدخال تقويم متاحة أيضًا للصق في آوتلوك وتحريرها في الوقت الفعلي في رسالة بريد إلكتروني.

كما يمكن أن توجد هذه المكونات أيضًا في مركز Microsoft Loop الرئيسي، داخل ما تسميه الشركة مساحات عمل Loop المشتركة.

وتشبه مكونات Loop لوحة المشروع تقريبًا، حيث يمكنك رؤية قائمة بجميع مكونات Loop وصفحات Loop ومن يعمل عليها حاليًا. وهي أقرب إلى مستكشف ملفات حديث، حيث يكون كل شيء حيًا وتعاونيًا.

Microsoft Loop يمتد عبر تطبيقات Microsoft 365

بينما تعتبر صفحات Loop بمثابة اللوحات الفردية حيث يمكن للأشخاص المشاركة والتعاون في مكونات Loop. وهي مثل إصدار حديث من السبورة البيضاء ولكن أقوى بكثير لأنه يمكنك إدراج ومشاركة المكونات التي أنشأها الأشخاص خارج Loop.

ولا يحتاج الجميع إلى أن يكونوا جزء من صفحة Loop بأكملها، حيث يمكن تحرير المكونات الفردية في الوقت الفعلي من تطبيقات أخرى.

وكانت مكونات Loop التعاونية هذه هي حلم مايكروسوفت على مدار العامين الماضيين. ومن الواضح أن الشركة كانت تعدل كيفية عمل Loop لتلائم واقع الحياة الوبائية.

ويبدو مركز Microsoft Loop المركزي طريقة محسّنة لتتبع هذه المكونات وتنظيمها. ويمثل استجابة واضحة لعصر العمل الهجين الجديد الذي تتكيف معه العديد من الشركات.

وبينما كانت مايكروسوفت تتحدث عن Loop (Fluid) لما يقرب من 18 شهرًا، فإنها لا تزال غير موجودة داخل تطبيقات أوفيس حتى الآن.

وتصل مكونات Microsoft Loop إلى مايكروسوفت تيمز وآوتلوك و OneNote هذا الشهر. ويتم إصدار تطبيق Microsoft Loop الرئيسي في تاريخ لاحق.

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