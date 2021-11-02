ياهو تنسحب من الصين بسبب البيئة الصعبة

أغلقت شركة ياهو الوصول إلى خدماتها في الصين، لتصبح أحدث شركة تكنولوجيا أمريكية تخرج من البلاد، وذلك بعد أن دخلت البلاد للمرة الأولى في عام 1998.

وقال متحدث باسم ياهو في بيان: اعترافًا بالتحديات المتزايدة للبيئة التجارية والقانونية في الصين، فإن الوصول إلى خدماتنا لن يكون من الممكن ضمن الصين اعتبارًا من الأول من شهر نوفمبر.

وأضاف: تظل الشركة ملتزمة بحقوق مستخدميها والإنترنت المجاني والمفتوح. ونشكر مستخدمينا على دعمهم.

وتوقفت الشركة عن تقديم المحتوى للمستخدمين في الصين اعتبارًا من الأول من شهر نوفمبر. ووجهت مستخدمي بريد Yahoo و AOL إلى روابط أخرى.



واختفى الوصول إلى العديد من ميزات الشركة في الصين منذ عام 2013، بما في ذلك البريد الإلكتروني والأخبار. وأغلقت الشركة في عام 2015 مكتبها في بكين وألغت ما يقرب من 300 وظيفة.

وتنضم الشركة إلى شبكة لينكدإن المهنية المملوكة لشركة مايكروسوفت، التي أعلنت الشهر الماضي أنها تترك الصين بسبب بيئة التشغيل أكثر تحديًا بشكل كبير ومتطلبات امتثال أكبر في الصين.

ولطالما فرض العمل في الصين العديد من التحديات أمام الشركات الخاصة. ولكن الرئيس الصيني شي جين بينغ شن حملة تنظيمية شاملة على صناعات التكنولوجيا والتعليم والألعاب والترفيه في الأشهر الأخيرة.

وقضت هذه الحملة على قدر كبير من القيمة السوقية لأكبر الشركات في الصين.

وتتضمن الخطة الخمسية الأخيرة للبلاد وعودًا بتعزيز القواعد التي من شأنها أن تضييق الخناق على السلوك الاحتكاري وتنظم الابتكار التكنولوجي.

كما دعت السلطات وكالات تطبيق القانون إلى اتخاذ إجراءات في مجالات المصالح الحيوية للأشخاص، بما في ذلك الخدمات المالية والتعليم والدروس الخصوصية.

ياهو تنضم إلى لينكدإن في مغادر الصين

كانت ياهو ذات يوم من بين أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. ولكن تأثيرها تضاءل بشكل كبير خلال العقد الماضي.

وحاول العديد من الرؤساء التنفيذيين تغيير مسار الشركة. ولكن فشلوا في استعادة حصة أسواق البحث والإعلان التي كانت ياهو تهيمن عليها ذات مرة.

وتم شراؤها مؤخرًا من قبل Apollo Global Management من فيريزون كجزء من صفقة بقيمة 5 مليارات دولار.

وكانت الشركة ذات يوم من أوائل المستثمرين في شركة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية. وأبرمت صفقة في عام 2012 مع مجموعة علي بابا لبيع حصتها في عملاق التجارة الإلكترونية.

وأعادت ياهو بعد 3 مليارات دولار للمساهمين بعد إعادة بيع نحو نصف حصتها الضخمة في علي بابا مقابل 7.1 مليارات دولار.

وشهدت الصفقة أيضًا حصول علي بابا على حق تشغيل Yahoo China تحت علامة Yahoo التجارية لمدة تصل إلى أربع سنوات.

كما قامت الشركة في السابق بتشغيل خدمة الموسيقى في الصين. ولكن تم إيقافها أيضًا في أوائل عام 2010.



وأغلقت ياهو في الصين خدمة البريد الإلكتروني وبوابة الويب الخاصة بها. ولكن العلامة التجارية احتفظت بمركز بحث وتطوير عالمي في بكين حتى عام 2015، عندما تم إغلاقه.

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