هواوي تعتزم بيع قسم الخادم بسبب العقوبات الأمريكية

أفادت وكالة بلومبرج بأن شركة هواوي تجري محادثات متقدمة لبيع أعمالها للخوادم x86 بعد أن جعل إدراج الشركة في القائمة السوداء الأمريكية من الصعب تأمين المعالجات من إنتل، وهي أحدث ضربة لعملاقة التكنولوجيا الصينية من العقوبات الأمريكية.

وتبيع الشركة التي يقع مقرها في شنتشن أعمال الخوادم إلى اتحاد يضم مشترًا واحدًا على الأقل مدعومًا من الحكومة. ومن غير المعروف في الوقت الحالي القيمة الدقيقة للصفقة. ولكن على الأرجح بمليارات اليوان.

وظهر العديد من المشترين المحتملين من الحكومة والقطاع الخاص في الأشهر الأخيرة. وتعد Henan Information Industry Investment، وهي شركة مملوكة للدولة مقرها مدينة تشنغتشو التي كانت شريكًا في أعمال خوادم هواوي، أحد المشترين المحتملين.

وتشارك شركة Huaqin Technology لصناعة الإلكترونيات الاستهلاكية وشركة إدارة الأصول التي تمثل حكومة مقاطعة هوبى في المحادثات. وليس من الواضح ما إذا كانت الشركات تقدم عروض أسعار منفصلة أو كجزء من نفس الاتحاد.

واضطرت هواوي، التي كانت ذات يوم بطلة وطنية مع مراكز مهيمنة في الهواتف المحمولة ومعدات الاتصالات، إلى تعديل العمليات منذ أن بدأت إدارة ترامب حملة كاسحة ضدها في عام 2018.

وباعت الشركة علامتها التجارية للهواتف الذكية هونر إلى اتحاد بقيادة حكومة شنتشن مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه قبل عام لأن الولايات المتحدة حظرت الشركات الأمريكية مثل كوالكوم من توريد مكونات معينة، بما في ذلك شرائح 5G، إلى هواوي.

هواوي تواجه انتكاسة جديدة بسبب العقوبات

أدت قيود التصدير إلى خسائر مالية. وذكرت الشركة أن إيرادات الربع الثالث تراجعت بنسبة 38 في المئة لتصل إلى 135 مليار يوان (21.2 مليار دولار)، وهو رابع انخفاض فصلي على التوالي في المبيعات.

وقال رئيس مجلس الإدارة بالتناوب في بيان إن أعمال الشركات كانت مستقرة في حين أن أقسام المستهلكين تأثرت بشكل كبير.

ولم يكن خط خادم x86 يمثل نشاطًا أساسيًا للشركة. وطورت هواو خوادمها الخاصة لأعمال الحوسبة السحابية، مدعومة بمعالجات قائمة على ARM تستخدم تقنية Kunpeng من هواوي.

وأقامت الشركة علاقة تجارية قوية مع الشركات المدعومة من الحكومة في Henan. وتستخدم Huanghe Kunpeng، الذراع التابعة لشركة Henan Information Industry Investment، معالجات Kunpeng من هواوي لتطوير الخوادم وأجهزة الحاسب الشخصية.

كما أنشأت هواوي مؤخرًا شركة تابعة تسمى Xfusion في عاصمة المقاطعة تشنغتشو لتنمية الأعمال المتعلقة بالتقنيات القائمة على Kunpeng.

وقد يؤدي فصل أعمال x86 إلى منحها المزيد من الفرص للنمو. وقالت مجموعة هونر للهواتف الذكية إن انفصالها عن هواوي مكنها من استئناف العلاقات التجارية مع كبار الموردين لأن قيود التصدير لا تنطبق على الشركة.

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