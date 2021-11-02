متصفح مايكروسوفت إيدج متوفر الآن عبر لينكس

بعد مرور عام على إطلاق أول نسخة معاينة لمتصفح مايكروسوفت إيدج المستند إلى Chromium لنظام التشغيل لينكس، تعلن عملاقة البرمجيات عن توفره بشكل عام.

ويدعم الإصدار الجديد مجموعة متنوعة من توزيعات لينكس، بما في ذلك أوبونتو ودبيان وفيدورا وأوبن سوزي. وأعلنت الشركة عن توفر المتصفح لنظام لينكس خلال اليوم الأول من مؤتمر Ignite IT Pro.

ويجب أن يعمل المتصفح عبر أي توزيعة لينكس تستخدم حزم DEB أو RPM. وتخطط مايكروسوفت لطرح إصدارات أسبوعية. تمامًا كما تفعل مع إصدارات قناة Dev للمنصات الأخرى.

واعتبارًا من إصدار إيدج لنظام لينكس للقناة المستقرة (المستخدم العادي)، أصبح المتصفح متاحًا الآن عبر أنظمة التشغيل ويندوز وماك ولينكس وأندرويد و iOS.

وكما فعلت عند تقديم المتصفح الجديد عبر macOS، قامت الشركة بوضع المتصفح عبر لينكس باعتباره أكثر من عرض لمحترفي تكنولوجيا المعلومات والمطورين الذين يرغبون في اختبار مواقع الويب أكثر من كونه متصفحًا للمستخدمين العاديين عبر تلك المنصات. ومع ذلك، يمكن لأي مستخدم على أي منصة مدعومة استخدام المتصفح الجديد.

وإذا كنت تستخدم إصدارات المعاينة من المتصفح لنظام لينكس، فإن بإمكانك الآن الحصول على أحدث إصدار ثابت عن طريق تشغيل الأمر sudo apt install microsoft-edge-stabil. بينما إذا كنت مستخدمًا جديدًا للمتصفح عبر لينكس، فإن المثبت متاح الآن عبر موقع الشركة.

ويستخدم العديد من مستخدمي لينكس متصفحات جوجل كروم أو موزيلا فايرفوكس. ولكن مايكروسوفت إيدج هو خيار متصفح آخر قد يعمل عبر التوزيعات التي لا تدعم جوجل كروم بشكل كامل.

وأضافت الشركة أيضًا عددًا من ميزات الخصوصية إلى المتصفح للحد من التتبع وملفات تعريف الارتباط. ويتشارك إصدار لينكس في معظم الميزات المتوفرة عبر ويندوز و macOS.

وصول نسخة القناة الثابتة

في الأخبار الأخرى المتعلقة بالمتصفح من Ignite، أعلنت الشركة عن معاينة أداة تهدف إلى مساعدة الشركات على الانتقال من إنترنت إكسبلورار قبل أن يصبح غير مدعوم في معظم إصدارات ويندوز في 15 يونيو 2022.

وتتيح أداة إدارة قائمة مواقع السحابة الجديدة للعملاء تخزين قائمة مواقع مؤسستهم في موقع سحابي متوافق بدلاً من موقع محلي.

وقال مسؤولو مايكروسوفت إنه بإمكان المستخدمين إنشاء قوائم مواقع واستيرادها وتصديرها، بالإضافة إلى تدقيق التغييرات في إدخالات قائمة المواقع عبر مركز إدارة Microsoft 365.

كما يمكن نشر قوائم مواقع متعددة عبر السحابة، ويمكن استخدام سياسات المجموعة لتعيين مجموعات مختلفة من الأجهزة بقوائم مختلفة.

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