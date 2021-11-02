إنستاجرام تريد تسهيل المزيد من المشاركة في القصص

بعد طرح ملصقات الروابط الأسبوع الماضي، أطلقت منصة إنستاجرام ملصقًا جديدًا باسم Add Yours للقصص، الذي يمكن المستخدمين من مطالبة الآخرين بالرد على محتوى القصص من أجل إنشاء سلاسل رد أكثر جاذبية عبر منشورات القصص.

ويأتي الإطلاق العالمي في الوقت الذي اختبرت فيه المنصة الميزة في البداية في إندونيسيا واليابان الشهر الماضي.



وتصف المنصة الملصق بأنه طريقة لإنشاء سلاسل رسائل عامة في القصص. كما تشير أيضًا إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها إضافة وسيلة للأشخاص للمشاركة بشكل عام في القصص.

ويعمل الملصق كمطالبة للأشخاص الآخرين بتحميل القصص، كما أنه يمثل طريقة لاكتشاف أشخاص جدد للمتابعة.

ويمكن للمستخدمين إضافة ملصق Add Yours الجديد إلى إطار القصص. وعندما يستجيب المستخدمون، تتم إضافتهم إلى قائمة فقاعة الحساب عبر الملصق.

كما يمكن للمستخدمين استعراض جميع الردود الأخرى على سلسلة المحادثات عند النقر على الفقاعة. وبناء سلسلة استجابة داخل القصص يمكن أن تساعد في تحفيز المزيد من المشاركة.

ويشبه الملصق إلى كبير ميزة Duet في تيك توك، التي تتيح للمستخدمين إنشاء محتوى يتضمن مقطع فيديو أصليًا، مما يؤدي إلى استجابة تفاعلية بالنسبة للمحتوى بناءً على الموضوع الأصلي.

ولكن تختلف معها من حيث أنها تسمح لك برؤية المنشورات الإضافية لكل شخص في سلسلة المحتوى في مكان واحد. بينما لا تعرض تيك توك حاليًا جميع مقاطع فيديو Duet التي تم نشرها في مكان واحد.

ويعد الإبداع المستند إلى المجتمع في تيك توك عنصرًا أساسيًا في جاذبيتها. نتيجة لذلك ليس من المستغرب أن تلجأ إنستاجرام إلى الاستهلام من منافستها الرئيسية الآن.

ويمكن أن تساعد الأداة إنستاجرام في تعزيز التفاعل في وقت يقال إنها تفقد فيه المستخدمين، وخاصة الأصغر سنًا، أمام منصات منافسة مثل تيك توك.

إنستاجرام تسمح بالمشاركة علنًا في القصص لأول مرة

ليس من قبيل المصادفة أن لقطة الشاشة التي شاركتها الشركة تظهر أن المراهقين يستخدمون الميزة على أكمل وجه. وأنفقت المنصة منذ عام 2018 الملايين على الإعلانات الموجهة للمراهقين في محاولة لجذبهم إلى المنصة.

وقالت المنصة في تغريدة: من خلال المطالبات المخصصة والردود العامة، يمكنك مشاركة الملصق ومعرفة من يستجيب له في قصصهم الخاصة.

ويمكنك الوصول إلى الميزة الجديدة عن طريق تحديد أداة الملصقات من شريط التنقل العلوي عند التقاط أو تحميل المحتوى إلى قصتك.

ومن هناك، يمكنك تحديد ملصق Add Yours لبدء موضوع عام. وبدلاً من ذلك، يمكنك الرد على ملصق Add Yours بالنقر فوقه وإضافة قصتك الخاصة للمشاركة في سلسلة.

ويهدف التوفر العالمي لهذه الملصقات الجديدة إلى منح المستخدمين طرقًا للتعاون ومشاركة الاهتمامات.

أفضل بدائل Linktree لإضافة رابط مجمع لإنستاجرام