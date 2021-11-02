آبل تعلن عن سماعات Beats Fit Pro

أعلنت شركة آبل عن أحدث سماعات أذن لاسلكية تابعة لعلامتها التجارية Beats، وهي Beats Fit Pro بسعر 199.99 دولار.

وبعد إطلاق Studio Buds في وقت سابق من هذا العام، عادت العلامة التجارية مع سماعات الأذن اللاسلكية Beats Fit Pro الأكثر تميزًا.

ويدخل المنتج الجديد في تشكيلة العلامة التجارية المملوكة لشركة آبل ويهدف إلى سد الفجوة في تشكيلتها بين Studio Buds، التي تم إصدارها في وقت سابق من هذا العام، و Powerbeats / Powerbeats Pro.

ويتمتع جهاز Fit Pros بإلغاء نشط للضوضاء، ومقاومة IPX4 للماء والعرق، وما يصل إلى سبع ساعات من التشغيل المستمر (أو 30 ساعة من الاستماع الكلي عند تضمين عمليات إعادة شحن الحافظة).

وأكثر ما يلفت الانتباه في سماعات الأذن الجديدة هو أطراف الأجنحة التي تشكل جزءًا دائمًا من تصميمها. وتقول Beats إنها قامت بالكثير من الأبحاث واختبارات المستخدم للوصول إلى المادة المناسبة ومستوى المرونة.

وتهدف أطراف الأجنحة إلى مساعدة Fit Pros على البقاء ثابتة في أذنيك بغض النظر عن مدى صعوبة روتين التمرين.

وعلى عكس Studio Buds، التي تفتقر إلى السيليكون المعتاد من آبل، تشتمل سماعات Fit Pro على شريحة H1، وبالتالي تأتي مع مجموعة كاملة من الميزات مثل الاقتران بخطوة واحدة والمزامنة التلقائية عبر أجهزة آيكلاود والتبديل التلقائي بين منتجات أجهزة آبل.

كما تشمل أيضًا تتبعًا ديناميكيًا للرأس للصوت المكاني. وقامت Beats بدمج مستشعر اكتشاف الجلد الجديد الذي ظهر لأول مرة عبر الجيل الثالث من AirPods.

من غير المعتاد رؤية منتجين جديدين من Beats في عام واحد

يعتبر نظام إلغاء الضوضاء مشابه لما هو موجود عبر AirPods Pro. لذلك يجب أن يكون فعال إلى حد ما في تهدئة ضوضاء العالم الخارجي.

وعند إيقاف تشغيل كل من وضع ANC والشفافية، لا تزال سماعات Fit Pro تستخدم معادل الصوت التكيفي من آبل لتحسين أداء الصوت بناءً على شكل أذنك المحدد.

وتقدم Beats سماعات Fit Pro بأربعة ألوان، هي الأسود والأبيض والرمادي والأرجواني. وتبدأ الطلبات المسبقة اليوم. ويتم شحنها في الخامس من شهر نوفمبر.

اقرأ أيضًا: Beats تطلق سماعات Powerbeats التي تتوهج في الظلام