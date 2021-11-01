فورتنايت تغلق خوادمها الصينية في 15 نوفمبر

خاض لاعبو فورتنايت في الصين تجربة مختلفة تمامًا مع اللعبة عن نظرائهم الغربيين. إذ لم يتمكنوا من شراء عملة V Bucks داخل اللعبة. كما أن التحديات متاحة لمدة ثلاث ساعات في اليوم فقط لتثبيط جلسات اللعب المطولة. ولكن كل هذا يتغير في 15 نوفمبر، لأن الخوادم الصينية لللعبة تغلق.

وقال بيان موجز عبر موقع اللعبة: وصل اختبار Fortress Night إلى نهايته. نغلق الخادم في المستقبل القريب. يتم وقف تسجيل اللاعبين الجدد في فورتنايت، التي تسمى Fortress Night في الصين، في الأول من شهر نوفمبر مع إغلاق بوابة التنزيل.

وأضاف: يتم إغلاق الخادم في 15 نوفمبر. ولن يتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول إلى اللعبة. من خلال التسجيل، فإنك توافق على شروط الاستخدام الخاصة بنا وتقر بممارسات البيانات في سياسة الخصوصية الخاصة بنا. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.

ويأتي إغلاق Fortnite China وسط حملة استمرت شهورًا على شركات التكنولوجيا الكبرى في البلاد. وفرضت السلطات الصينية في العام الماضي غرامة على عمالقة التكنولوجيا بمليارات الدولارات. وأعلنت أن خدمات العملات المشفرة غير قانونية. ووقعت قواعد شاملة لخصوصية البيانات.

وتضررت ألعاب الفيديو بشدة. ويمنع الأطفال من اللعب أكثر من ثلاث ساعات في الأسبوع، حيث تطلق وسائل الإعلام الحكومية على ألعاب الفيديو اسم الأفيون الروحي.

ولا تزال أسباب إلغاء النسخة الصينية من اللعبة غير واضحة. ولكن هناك تكهنات بأن الإيقاف مرتبط بلوائح الألعاب الأكثر صرامة في البلاد للأطفال.

وتم إطلاق اللعبة في الصين في شهر أبريل من عام 2018 خلال الموسم الخامس، في شراكة بين المطور Epic Games وعملاقة التكنولوجيا الصينية تينسنت.

سبب إغلاق فورتنايت في الصين غير معروف

حتى قبل الحملة، كان على Epic Games تغيير اللعبة بشكل كبير حتى تكون متاحة للاعبين الصينيين.

وباتباع المعايير الثقافية الصينية، على سبيل المثال، تمت إزالة جميع الجماجم من اللعبة. وهناك أيضًا تغيير كبير في طريقة اللعب.

ويفور الشخص الأخير في الإصدار القياسي. ولكن يفوز جميع اللاعبين الباقين على قيد الحياة بعد 20 دقيقة في الإصدار الصيني.

كما لا توجد معاملات دقيقة بسبب اللوائح الصينية فيما يتعلق بالممارسة وكذلك القواعد المتعلقة بالمقامرة. ولا تحتوي على نظام Support A Creator.

وربما يكون الأمر الأكثر وضوحًا هو الرسالة التي يتلقاها اللاعبون إذا لعبوا لأكثر من 180 دقيقة في اليوم: لقد لعبت لمدة 3 ساعات. انخفض معدل الخبرة بنسبة 50 في المئة. تم تعطيل التحديات. يرجى أخذ قسط من الراحة على الفور من أجل صحتك. يرجى أيضًا ترتيب وقت الدراسة.

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