أصبحت خاصية غرف المحادثات متاحة في ماسنجر فيسبوك منذ فترة، وذلك كمحاولة لجذب المستخدمين في فترة الوباء الماضية.

ولا تختلف خدمة غرف المحادثات في ماسنجر كثيرًا عن باقي التطبيقات التي توفر هذه الخدمة، حيث تستطيع دعوة المستخدمين الآخرين للمشاركة فيها والتحدث معك مباشرةً.

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حيل غرف المحادثات في ماسنجر فيسبوك

تضم خدمة غرف المحادثات مجموعة من الحيل المتنوعة التي تجعل استخدامها ممتعًا ومختلفًا عن باقي التطبيقات والمنصات.

لذلك إليكم مجموعة من هذه الحيل المختلفة:

لا تحتاج لاستخدام حساب فيسبوك للدخول إلى الغرف

يمكن لأي مستخدم حتى إن لم يكن يمتلك حساب فيسبوك أن يدخل إلى غرف المحادثات في ماسنجر، ولكن تحتاج إلى حساب لتنشأ الغرفة.

ويتم ذلك عبر حصولك على رابط دعوة خاصة إلى الغرفة ومن ثم تسجيل الدخول فيها بأي إسم ترغب فيه.

لا يوجد حد أقصى لمدة المحادثة

تستخدم بعض تطبيقات المحادثة التي توفر الغرف مدة زمنية قصوى لا تتجاوزها الغرفة، وتحتاج بعد هذه المدة أن تنشأ غرفة جديدة.

ولكن تطبيق ماسنجر من فيسبوك لا يمتلك مثل هذه المشكلة، حيث يمكن أن تستمر الغرفة لأي وقت دون حد أقصى.

يمكن أن تضم الغرفة حتى 50 مشتركًا

يمكن أن تحتوي غرفة المحادثات في ماسنجر على مشتركين يصل عددهم إلى 50 مشتركًا، وهذا أكثر من معظم تطبيقات الأخرى.

لذلك يمكنك استخدام غرف محادثات ماسنجر بسهولة في إجتماعات الشركات الكبيرة أو الدروس أونلاين.

تحكم في المشاركين

يمكنك دعوة المشاركين إلى غرفتك بسهولة عبر استخدام رابط الدعوة، ولكن تستطيع منع المستخدمين من الدخول إلا في حالة موافقتك.

كما يمكنك جعل المستخدمين يدخلون إلى الغرفة مباشرةً دون أي دعوة أو موافقة منك، وذلك عبر رابط المشاركة فقط.

مشاركة الشاشة عبر غرف ماسنجر فيسبوك

تستطيع مشاركة الشاشة بسهولة عبر غرف المحادثات، وذلك لتقوم بشرح شيء ما أو تطلب مساعدتهم لحل مشكلة لديك.

وتستطيع تفعيل هذه الخاصية عبر التوجه إلى اختيار المشتركين في المحادثة وبعد ذلك الإعدادات ومن ثم مشاركة الشاشة.

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