كيفية استيراد وتصدير كلمات المرور من آيكلاود

تمتلك منصة آيكلاود خاصية مدمجة تسمح لها بإدارة كلمات المرور المسجلة والتي يتم استخدامها عبر أجهزة آبل المتنوعة.

كما تسمح لك هذه الخاصية بالوصول إلى كلمات المرور عبر جميع الأجهزة في وقت واحد ودون الحاجة لمشاركتها.

ولكن يحتاج البعض للإنتقال من مدير كلمات المرور الخاص بآيكلاود إلى إحدى تطبيقات مدير كلمات المرور الأخرى أو متصفح.

ويفيدك هذا في حالة كنت تنتقل من آبل إلى أجهزة أخرى، أو ترغب في مشاركة كلمات مرورك مع جهاز آخر.

ولم تكن هذه الخاصية متاحة سابقًا لأن آبل كانت تستخدم تشفيرًا خاصًا لمدير كلمات مرور آيكلاود، ولكن بعد نظام Monterey، فإن آبل بدأت باستخدام معيار تشفير مستخدم من جميع تطبيقات مدير كلمات المرور.

استيراد كلمات المرور في آيكلاود

يمكنك عبر هذه الطريقة نقل كلمات المرور التي كنت تستخدمها مع مدير كلمات مرور آخر أو متصفح آخر إلى مدير كلمات مرور آيكلاود.

وتحتاج إلى جعل ملف كلمات المرور الناتج عن التطبيق الأول بصيغة CSV، وهي الصيغة التي تستخدمها الكثير من التطبيقات.

وبعد ذلك يمكنك التوجه إلى إعدادات النظام في نظام Monterey ومن ثم اختيار كلمات المرور، وتجد داخل هذا الاختيار جميع كلمات المرور المسجلة في خدمة آيكلاود.

ومن ثم قم بالضغط على علامة الثلاث نقاط الموجودة أسفل القائمة، وقم باختيار استيراد كلمات المرور.

وبعد ذلك يطلب منك النظام البحث عن ملف كلمات المرور وتحديده، ومن ثم يطلب تأكيد هويتك لتبدأ عملية الاستيراد.

وعندما ينتهي إدخال كلمات المرور الجديدة إلى آيكلاود، فإن التطبيق يسألك إن كنت ترغب في حذف الملف الذي قمت باستيراده.

وينصح بحذف الملف، حيث يستطيع أي شخص الوصول إليه على حاسوبك وبالتالي الوصول إلى جميع كلمات مرورك.

تصدير كلمات المرور

تعمل طريقة تصدير كلمات المرور بسهولة مشابهة لعملية الاستيراد، ولكن يختلف الأمر في أن هذه العملية تنتج ملفًا تستطيع نقله.

وتنتج عملية تصدير كلمات المرور ملفًا بصيغة CSV التي يمكن استيرادها إلى أي تطبيق مدير كلمات مرور آخر ترغب في استخدامه.

وكل ما عليك فعله هو التوجه إلى إعدادات النظام، ومن ثم كلمات المرور ومن ثم الضغط على الثلاث نقاط واختيار تصدير.

وبعد ذلك يطلب منك تأكيد هويتك واختيار المكان الذي ترغب في تصدير الملف إليه، ويجب أن تنتظر حتى ينتهي تصدير.

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