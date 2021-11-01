استخدام التقريب البصري للشاشة في آيفون

تضم أجهزة آيفون خاصية تساعد من يعانون من مشاكل بصرية في استخدام الهاتف بشكل أفضل وأسهل، وذلك عبر تقريب الشاشة.

وتسمح لك هذه الخاصية بتكبير أو تقريب أي جزء ترغب فيه من الشاشة في أي تطبيق أو مكان تحتاج لإستخدامها فيه.

وتعمل هذه الخاصية على تكبير محتويات الشاشة بأكملها، حيث تقوم بتكبير النصوص والصور والأيقونات على حدٍ سواء.

تفعيل التقريب البصري للشاشة في آيفون

يمكنك تفعيل هذه الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الإعدادات الخاص بالهاتف، بعد ذلك اختر الوصول المحسن، ومن ثم اختر خاصية التقريب البصري للشاشة.

وبعد ذلك قم بتفعيل الخاصية عبر تحريك المؤشر إلى جوارها، ويمكنك التحكم عبر هذه الشاشة في مجموعة من الاختيارات المتعلقة بالخاصية.

ولكن لاحظ أنه بعد تفعيل هذه الخاصية يتم تقريب الشاشة تلقائيًا، وتحتاج لإغلاق الخاصية عبر اتباع الخطوات ذاتها.

وطالما كان اختيار تكبير الشاشة مفعًلا، فإنك تستطيع استخدامه عبر النقر مرتين على شاشة الهاتف باستخدام ثلاثة أصابع.

كما أن النقر باستخدام الأصابع الثلاثة لثلاث مرات يقوم بفتح قائمة اختيارات التقريب البصري للشاشة، وتستطيع التحكم في مكان التقريب وتفعيله أو إغلاقه عبر هذه القائمة مباشرةً.

ويمكنك تحريك الشاشة بالشكل المعتاد باستخدام إصبع واحد، ولكن إذا كنت ترغب في تحريك المكان المقرب فإنك تحتاج لتحريك الشاشة بثلاثة أصابع.

كما تستطيع تفعيل خاصية التحكم في التقريب البصري للشاشة، وهو يشبه زرًا يظهر في الشاشة يساعدك في التحكم بالتقريب البصري.

ويمكنك تفعيل هذه الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى قائمة الإعدادات الخاصة بآيفون، ومن ثم اختر إعدادات الوصول المحسن، وبعد ذلك اختيار تقريب الشاشة.

وتجد اختيارًا في القائمة يدعى زر التحكم في تقريب الشاشة، قم بالضغط عليه وبعد ذلك تفعيل الخاصية وتخصيص الاختيارات.

وتستطيع عبر هذه القائمة تخصيص بعض الاختيارات مثل الأشياء التي تحدث عندما تضغط ضغطة واحدة أو أكثر، وكذلك لون الزر.

وتوجد خاصية تدعى Follow Focus، وتعمل هذه الخاصية على تتبع ما تقوم بكتابته مباشرةً عبر الشاشة لتقوم بتكبيره وعرضه.

ويمكنك تفعيل هذه الخاصية عبر التوجه لقائمة الاعدادات ومن ثم قائمة الوصول المحسن وبعد ذلك التقريب البصري وتجد اختيار Follow Focus أمامك.

اقرأ ايضًا: ما الذي كشفته هواتف آيفون 13 حول اسراتيجيات آبل