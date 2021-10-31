سيسكو تدخل مجال اجتماعات الواقع المعزز

كشفت شركة سيسكو عن Webex Hologram، وهي خدمة تجلب الواقع المعزز إلى منصة التعاون الخاصة بها مع تمثيل المشاركين في الاجتماع على شكل صور ثلاثية الأبعاد واقعية بدلاً من الصور الرمزية الشبيهة بالرسوم المتحركة.

وتستخدم Webex Hologram مع نظارات الرأس للواقع المعزز، مثل Magic Leap و Microsoft HoloLens، وهي تعد بتقديم صور ثلاثية الأبعاد واقعية في الوقت الفعلي لأشخاص حقيقيين.

وقامت الشركة بتجديد محفظة منتجات Webex بشكل كبير خلال العام الماضي، وزاد وباء فيروس كورونا من الحاجة إلى أدوات التعاون الافتراضية.

ويعد حل Webex عملاقًا في سوق التعاون المزدحم. ولكن المنافسين مثل Zoom و Google Meet ومايكروسوفت تيمز ساعدوا في تطور السوق بسرعة.

وتقول سيسكو إن استخدام الصور المجسمة يجعل التجربة أكثر جاذبية وواقعية. ومن خلال إمكانات Webex Hologram في التصوير المجسم، يمكن للمشاركين الآن التفاعل بطرق كانت ممكنة سابقًا شخصيًا فقط.

وأوضحت الشركة أن مهمتها هي تمكين 3 مليارات عامل رقمي على هذا الكوكب للمشاركة على قدم المساواة من أي مكان في العالم.

ويمثل Webex Hologram خطوة كبيرة نحو مهمتها المتمثلة في تقديم تجربة عمل سلسة بحيث لا توجد فجوة بين التعاون الافتراضي والتعاون الشخصي.

وزادت بروتوكولات سلامة جائحة فيروس كورونا العالمية من حاجة الشركات إلى تقديم اجتماعات افتراضية غامرة.

على سبيل المثال، في صناعة الرعاية الصحية عندما يتم إدخال جهاز جراحي جديد، يجب تدريب الأطباء والفنيين وفرق المبيعات والدعم بسرعة.

وباستخدام Webex Hologram، يمكن التعامل مع هذا التدريب عن بعد لتوفير الوقت والسفر، مع توفير القدرة على رؤية الجهاز الجراحي من كل زاوية وبحجمه الفعلي كما لو كان طبيبًا في الغرفة.

ويتاح Webex Hologram حاليًا لعدد محدود من العملاء في برنامج تجريبي. وتركز الشركة على اكتشاف حالات الاستخدام والتطبيقات مع العملاء من خلال البرنامج، بالإضافة إلى دمج التعليقات. وتخطط بعد ذلك لتوسيع العرض التجريبي.

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سيسكو تكشف عن Webex Hologram

وتشمل الإمكانات الإضافية لـ Webex Hologram ما يلي:

على عكس تجارب الاجتماعات الثنائية الأبعاد والافتراضية. يتيح Webex Hologram الشعور بالتواجد المشترك من خلال تقديم الصور الثلاثية الأبعاد الواقعية في الوقت الفعلي لأشخاص حقيقيين. وبالنسبة للمشاركين، هذا يعني تجربة أكثر جاذبية وواقعية، بدلاً من استخدام الصور الرمزية. ويمكن أن يحدث هذا فرقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بالتدريب وحل المشكلات.

يمكن لمقدم العرض باستخدام Webex Hologram مشاركة كل من المحتوى المادي والمحتوى الرقمي الذي يتيح للمستخدمين المشاركة في الإنشاء والتعاون.

يدعم الحل التجربة التي تتيح المشاركة عن بعد من عدة مستخدمين. ويتلقى كل مستخدم في وقت واحد تجربة متعددة الأبعاد. وذلك على عكس العروض الأخرى التي تقصر الاستخدام على وجهات النظر أحادية الزاوية.

يتوافق Webex Hologram مع نظارات الرأس للواقع المعزز الرائدة في الصناعة. مثل Magic Leap و Microsoft HoloLens.

تعزز Webex Hologram مجموعة Webex Suite. ويتيح ذلك للعاملين عن بعد الانخراط في تجارب غامرة باستخدام نظارة الرأس للواقع المعزز التي يختارونها.

وقدمت Webex في العام الماضي ما يقرب من 1000 ميزة وجهاز جديد إلى السوق، وتواصل الابتكار باستخدام التقنيات الناشئة.

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