راسبيري باي تعلن عن لوحتها الجديدة Zero 2 W

قدمت مؤسسة راسبيري باي إصدارًا جديدًا من لوحة Raspberry Pi Zero W اللاسلكية الصغيرة يسمى Raspberry Pi Zero 2 W، مع أداء محسن كثيرًا وميزات إضافية وسعر أعلى قليلاً يصل إلى 15 دولار.

وتأتي وحدة التحكم الدقيقة Raspberry Pi Zero 2 W خلفًا لوحدة Raspberry Pi Zero W. وتمثل الإصدار الثالث في سلسلة Raspberry Pi Zero، التي باعت ما يقرب من 4 ملايين وحدة في جميع أنحاء العالم منذ إطلاقها قبل ست سنوات.

وعلى غرار إصدار Raspberry Pi 3 البالغ سعره 35 دولار، تحتوي Raspberry Pi Zero 2 W أيضًا على نظام الشريحة عبر الرقاقة BCM2710A1 من شركة برودكوم.

ويبدو أن أداء Raspberry Pi Zero 2 W متكافئ مع أداء سلسلة Raspberry Pi 3. ولكن الحاسب الصغير الأحادي اللوحة أقوى بخمس مرات من Raspberry Pi Zero W.

وتتميز لوحة Raspberry Pi Zero 2 W اللاسلكية بمعالج رباعي النواة ARM Cortex-A53 بتردد 1 جيجاهرتز تدعي الشركة أنه يوفر سرعات تصل إلى خمس مرات أسرع من السابق.

كما تتميز أيضًا بسعة 512 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR2 SDRAM. واللوحة متوافقة مع تطبيقات المنزل الذكي ومشاريع إنترنت الأشياء الأخرى أيضًا.

وبالرغم من صغر حجمها مثل Raspberry Pi Zero الأصلية. ولكن تتمتع بقدرات عالية. وتأتي مزودة بشبكة LAN لاسلكية بتردد 2.4 جيجاهرتز IEEE 802.11 b/g/n، وبلوتوث 4.2، وواجهة USB 2.0، وفتحة بطاقة MicroSD.

وهناك أيضًا منفذ HDMI صغير، وموصل كاميرا CSI-2، وموصل إدخال وإخراج 40 دبوس متوافق مع HAT، ورسومات OpenGL ES 1.1 و OpenGL ES 2.0 وترميز H.264 و MPEG-4.

لوحة راسبيري باي الجديدة تدعم Ubuntu Server 21.10

قالت المؤسسة في تدوينة: يجب أن تعمل جميع الحافظات والملحقات المصممة لـ Raspberry Pi Zero بشكل مثالي مع اللوحة الجديدة. بما في ذلك الحافظة الخاصة بنا والكابلات. وذلك نظرًا لأنها بنفس حجم Raspberry Pi Zero و Raspberry Pi Zero W.

بالإضافة إلى ذلك قدمت المؤسسة مزود طاقة USB رسميًا جديدًا بسعر 8 دولارات للنموذج الجديد. ويمكن لمزود الطاقة هذا تشغيل Raspberry Pi 3B أو +Raspberry Pi 3B.

وتتوفر Raspberry Pi Zero 2 W الآن للشراء في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وهونغ كونغ مقابل 15 دولار.

وأعلنت شركة كانونيكال أيضًا أن لوحة Raspberry Pi Zero 2 W تدعم الإصدار 32 بت من نظام التشغيل Ubuntu Server 21.10 Impish Indri الذي تم إصداره مؤخرًا، مع دعم الإصدار 64 بت الذي يأتي بنهاية أسبوع.

بالإضافة إلى ذلك قالت كانونيكال أن دعم Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa) يصل في أوائل شهر نوفمبر أيضًا. علاوة على ذلك يمكنك أيضًا تثبيت نظام التشغيل Ubuntu Core 20 لجميع احتياجات إنترنت الأشياء باتباع البرنامج التعليمي.

