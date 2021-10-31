جوجل تمنح أندرويد عبر الأجهزة اللوحية فرصة أخرى

أعلنت شركة جوجل عن إصدار جديد من أندرويد مصمم للشاشات الأكبر حجمًا مثل الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي يسمى Android 12L، والذي يهدف إلى الاعتماد على تجربة أندرويد 12 فيما يتعلق بالأجهزة ذات الشاشات الأكبر.

ويستهدف Android 12L بشكل أساسي الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي. لكن مستخدمي أجهزة كروم بوك يستفيدون منه أيضًا.

وكانت الشركة أعلنت في مؤتمر Android Dev لهذا العام عن تحديث قادم للأجهزة ذات الشاشات الأكبر، التي تشمل الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي والأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Chrome OS.

وكافحت الشركة تاريخيًا لنقل تجربة أندرويد إلى الشاشة الكبيرة منذ إصداره. وتراجعت لاحقًا عن التغييرات التي أجرتها مع إصدار Honeycomb.

وأصدرت الشركة منذ ذلك الحين أجهزة لوحية تعمل بنظام أندرويد مثل Nexus 10 و Pixel C. ولكن تعرضت تجربة هذه الأجهزة لانتقادات لكونها واجهة هاتف متضخمة.

ولا تزال هذه المشكلة موجودة بالنسبة للأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد غير المعدل مثل Nokia T20 الذي تم إصداره مؤخرًا.

ويعمل Android 12L على إصلاح كل ذلك من خلال جلب العديد من الميزات للاستفادة من الشاشة الأكبر. وبدلاً من مركز إشعارات كبير يهدر المساحة، تضيف الشركة مركز إشعارات جديدًا مزدوج اللوحة عبر الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي.

ويتيح ذلك للمستخدمين رؤية الإشعارات والتفاعل معها بالإضافة إلى الإعدادات السريعة في لمحة واحدة. ويوجد شريط مهام جديد، يذكرنا بالرف الذي تجده عبر أجهزة الحاسب المحمولة التقليدية، بالإضافة إلى نظام تشغيل آيباد الذي يسمح بالتبديل السريع بين التطبيقات.

وتشهد الشاشة المنقسمة تحسنًا، حيث تخطط جوجل أيضًا لإضافة وظائف السحب والإفلات المتقدمة.

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جوجل تحسن أندرويد للشاشات الكبيرة عبر Android 12L

توصي الشركة بأن يقوم المطورون بإنشاء إصدارات من واجهة المستخدم الخاصة بهم مصممة خصيصًا لفئة حجم النافذة لكل جهاز، وقد أضافت أجهزة مرجعية للمبرمجين لرؤية تخطيطاتهم عبر الهواتف والأجهزة اللوحية وشاشات العرض الداخلية الكبيرة القابلة للطي وأجهزة سطح المكتب.

وبالنسبة للأجهزة التي يمكن طيها، يقدم Android 12L واجهة برمجة تطبيقات تتيح للمطورين جعل تطبيقاتهم على دراية بالمفصلات أو الحدود الأخرى، واستخدامها كفواصل طبيعية.

وهذا يعني أنه عند الدعم، قد تتمكن من استخدام تطبيق مثل كيندل وجعله يعرض تخطيطًا من عمودين عندما يكون جهازك مطويًا ويتوسع إلى وضع ملء الشاشة عندما تفتح هاتفك.

بالرغم من أن هذه التعديلات ليست إصلاحًا كبيرًا مثل أندرويد 12. ولكن تجعل استخدام أندرويد عبر الشاشات الأكبر تجربة أفضل وتوفر أساسًا متينًا لصانعي الأجهزة اللوحية.

ومن المقرر إطلاق Android 12L في أوائل العام المقبل. ولكن يمكنك تجربة الميزات الجديدة مبكرًا عبر صفحة معاينة مطور Android 12L. ويمكنك تنزيل محاكي Android 12L للبدء.

وتقول الشركة أيضًا إنها تعمل مع شركاء التصنيع لطرح تحديث Android 12L، وأن معاينة المطور لـ Android 12L للجهاز اللوحي Lenovo P12 Pro قيد العمل.

وبالرغم من أن الشركة ليس لديها أي أجهزة خاصة بها يمكن أن تستفيد من Android 12L. ولكن التقارير بشأن أجهزة بيكسل القابلة للطي Pixel Fold ظهرت بكثرة.

وتحدث المسرب الشهير إيفان بلاس عن إمكانية إطلاق أجهزة بيكسل القابلة للطي قبل نهاية العام. وفي حال أرادت جوجل عرض Android 12L عبر أي جهاز، فإن جهازها القابل للطي المستقبلي قد يكون المرشح المثالي.

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