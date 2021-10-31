استثمارات أمازون في شركات تكنولوجيا المناخ

بدأت الشركات التقنية الرائدة في الاهتمام بمجالات المناخ بشكل مكثف، ومن بينها كانت شركة أمازون. والتي أعلنت استثمارها ملياري دولار أمريكي في شركات تكنولوجيا المناخ، وذلك لتحقيق هدف رئيسي هو التخلص من انبعاثات الكربون بشكل كامل بحلول عام 2040.

وترى أمازون أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الاعتماد على التقنيات الجديدة، والتي يتم تطويرها من قبل الشركات الناشئة المتخصصة في هذا المجال. وتخرج هذه الاستثمارات من أمازون بشكل مباشر ضمن صندوق استثماري متخصص.

وقد تم الإعلان لأول مرة عن هذا الصندوق في شهر يونيو من العام السابق، وترى أمازون أن نجاح استثماراتها قد يتسبب في ظهور شركات رائدة مثل تيسلا. كما أن الاستثمارات التي تخرج من أمازون ليست محدودة. وذلك حيث أوضح مدير الصندوق، مات بيترسون، أن بعض الشركات تحصل على استثمارات تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي.

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ولا تستثمر أمازون لوحدها في مجال تكنولوجيا المناخ. بل إن الاستثمارات الخاصة في هذا المجال قد صعدت من 6.6 مليار دولار أمريكي في 2016 إلى 32.3 مليار دولار أمريكي في 2021 طبقًا لتقرير حديث.

وقد أعلنت أمازون منذ عدة أيام عن الاستثمار في شركات جديدة، وهي Resilient Power، و CMC Machinery، و Infinium. وسابقًا استثمارات في شركات مثل CarbonCure, Pachama, Redwood Materials, Rivian, TurnTide Technologies, BETA Technologies, Ion Energy.

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استثمارات أمازون في تكنولوجيا المناخ

تستقبل أمازون حتى الآن طلبات الحصول على الاستثمار. وتهدف الاستثمارات إلى تقديم حلولًا للمشاكل في مجالات مختلفة. منها مجالات الطعام والاستثمارات الزراعية. وذلك حيث إن تطوير هذه المجالات سيقلل من استهلاك الوقود وسيقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان.

كما تتضمن الاستثمارات شركات تعمل في مجال الكهربة Electrification. كما أعلنت الشركة عن نيتها لشراء 100,000 مركبة تعمل بشكل كامل بالاعتماد على الكهرباء. واستثمار أمازون في شركة Resilient Power يأتي لدعم ذلك. وذلك حيث تعمل هذه الشركة في تطوير تقنيات شحن المركبات الكهربائية.

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وإلى جانب ذلك، تغطي الاستثمارات مجالات الهيدروجين الأخضر، والذي يتم استخراجه من المياه في عملية تعرف باسم التحليل الكهربائي. وهو مجال تعمل فيه أكثر من شركة من الشركات التي حصلت على استثمارات الشركة.

وإلى جانب ذلك، تهتم أمازون من خلال استثماراتها بمجالات أخرى شديدة الأهمية. وهي التي تتضمن الاحتفاظ بالطاقة لفترة طويلة – ضمن جهود الاستدامة – بما في ذلك من تقنيات تخزين للطاقة. كما تتضمن الاستثمارات مجالات مثل المواد الخام وإعادة التدوير.

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