مايكروسوفت تطرح ويندوز 11 للمزيد من الأجهزة

تطرح شركة مايكروسوفت الآن ترقية ويندوز 11 للمزيد من أجهزة ويندوز المؤهلة كجزء من طرح مرحلي مصمم لتقديم تجربة ترقية سلسة.

وقالت الشركة في تحديث للوحة معلومات ويندوز: لقد تم زيادة توفر ويندوز 11 ونحن نستفيد من أحدث جيل من نماذج التعلم الآلي لدينا لتقديم الترقية إلى مجموعة موسعة من الأجهزة المؤهلة. ونواصل تدريب نموذج التعلم الآلي الخاص بنا طوال عملية الطرح التدريجي لتقديم تجربة ترقية سلسة.

وأضافت: نوصي بترقية أجهزتك إلى ويندوز 11 للاستفادة من أحدث الميزات والحماية المتقدمة من تهديدات الأمان.

وفقًا للمعلومات المتوفرة مسبقًا، تقدر الشركة أن جميع أجهزة ويندوز 10 المؤهلة قد تحصل على الترقية إلى أحدث إصدار بحلول منتصف عام 2022.

وأصدرت الشركة ويندوز 11 في جميع أنحاء العالم في 5 أكتوبر، وهي الآن بصدد طرحه عبر Windows Update لأجهزة ويندوز 10 الجديدة وتلك المحملة مسبقًا مع ويندوز 11.

ويمكن لمستخدمي ويندوز 10 الترقية إلى ويندوز 11 عبر Windows Update طالما أن أجهزة الحاسب الخاصة بهم مزودة بعتاد متوافق.

ومن أجل تثبيت ويندوز 11 عبر الأجهزة المؤهلة. يحتاج المستخدمون أيضًا إلى امتلاك إصدار Windows 10 2004 والإصدارات الأحدث وتثبيت تحديثات شهر سبتمبر 2021 على الأقل.

ويمكن للعملاء الذين يستخدمون ويندوز 10 أيضًا تحديد ما إذا كانت أجهزتهم مؤهلة لترقية ويندوز 11 باستخدام تطبيق PC Health Check.

وتعد PC Health Check بمثابة أداة تشخيص أنشأتها الشركة وأصدرتها مع ويندوز 11 لتحليل عتاد الأجهزة. والتحقق مما إذا كان متوافقًا مع ويندوز 11.

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مايكروسوفت تواصل طرح ويندوز 11

كما ذكرت التقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأت مايكروسوفت فرض تثبيت PC Health Check عبر أجهزة ويندوز 10 باستخدام تحديث KB5005463.

وتقول الشركة إن العملاء الذين لا يريدون فحص صحة الحاسب الشخصي عبر أنظمتهم يمكنهم إلغاء تثبيته باستخدام تطبيق الإعدادات.

ولا تقدم الشركة قائمة بالأجهزة التي يعرض عليها الآن ترقية ويندوز 11. ولكن تتمكن من الحصول على التحديث من خلال Windows Update إذا كان جهاز يفي بالحد الأدنى من متطلبات النظام.

وإذا كنت لا تزال لا ترى المطالبة وتريد تخطي طابور الانتظار، فإن الشركة تقدم طريقة سهلة للترقية مبكرًا. ويتم ذلك عبر إنشاء USB أو قرص DVD قابل للإقلاع يتضمن صورة قرص ISO ويندوز 11.

وهناك أيضًا طرق لتثبيت ويندوز 11 عبر المعالجات غير المدعومة. ولكن لا توصي مايكروسوفت بذلك. وقد لا تتلقى تحديثات الأمان في المستقبل.

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