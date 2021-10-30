صفقة تيسلا مع هرتز قد تغير من سوق السيارات

عانت شركة تيسلا كثيرًا في بداياتها، وذلك نظرًا لضعف التمويل من ناحية، وعدم الاهتمام بالسيارات الكهربائية من ناحية أخرى. لكن الوضع قد تغير كثيرًا في السنوات الأخيرة، وأصبحت سيارات تيسلا مثالًا يحتذى به في كل ما يتعلق بالسيارات الكهربائية.

وقد أبرمت تيسلا صفقة كبيرة مع شركة عملاقة متخصصة في تأجير السيارات، وهي شركة هرتز، والتي أعلنت عن شراء 100,000 سيارة من تيسلا، بمبلغ يصل إلى 4.2 مليار دولار أمريكي.

وتعتبر هذه الصفقة واحدة من أضخم الصفقات في سوق السيارات الموجهة للإيجار، أو سوق السيارات عمومًا. خصوصًا أنها تظل سيارات كهربائية. لكن هذه الصفقة قد تكون أكثر تأثيرًا مما يتخيل البعض.

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وذلك حيث إن شركة هرتز قد أعلنت أن عدد 50,000 سيارة من السيارات التي تتضمنها الصفقة سوف يتم تأجيره للسائقين العاملين مع شركة أوبر، حيث إن أوبر نفسها سوف تؤجر السيارات من هرتز لصالح سائقيها.

وتتضمن الصورة الكاملة الآن بيع 100,000 سيارة دفعة واحدة، واستخدام نصف العدد ضمن خدمات أوبر. وبدون شك فإن الفائز الأكبر ضمن هذه الصفقة هي شركة إيلون ماسك، وذلك ليس فقط لأنها ستحقق أرقامًا جيدة من حيث المبيعات، بل أن هناك عوامل أخرى.

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تيسلا ضمن تأجير السيارات

عندما تقوم شركة ببيع 100,000 وحدة من المنتج الذي تصنعه، أيًا كان، فإنها تقدم خصومات كبيرة نظرًا لحجم الطلب. إلا أن هذا لم يحدث، حيث إن إيلون ماسك قد أكد عبر تويتر أن السيارات سيتم بيعها لشركة هيرتز بنفس السعر الذي تباع به للعميل العادي.

وبهذا فإن الشركة قد ربحت صفقة كبيرة جدًا، لكن الأهم من ذلك، هو انتشار سياراتها. وهذا نظرًا لأن المستخدم الآن سيكون بإمكانه تأجير سيارة تيسلا واستخدامها بغرض تجربتها، أو حتى ركوبها ضمن خدمات أوبر.

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وحسب دراسة تم إجراؤها في عام 2015 فإن 62% من مؤجري السيارات، تحديدًا الذين يختارون سيارة بعينها، هم يفعلون ذلك فقط لتجربة السيارة قبل شرائها فعليًا وامتلاكها.

والآن وفي ظل وجود 50,000 سيارة متاحة للتأجير، فإن الأمر قد أصبح أكثر سهولة على أي شخص لكي يقوم بتجربتها. وإلى جانب ذلك، انتشار تلك السيارات ضمن خدمات أوبر سيعكس عنها صورة الاعتمادية بشكل كبير.

وبالفعل، كشفت منصة Turo المختصة في تأجير السيارات أن عددًا كبيرًا من سيارات تيسلا التي يتم تأجيرها عبر المنصة تستخدم في تجربة القيادة أكثر من قضاء المشاوير. وذلك حيث إن المستخدم يستأجرها ويقضي معها بضعة أيام ليتمكن من الحكم عليها فعليًا قبل شرائها.

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