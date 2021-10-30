خطوات روبلوكس في مجال ميتافيرس تقلق فورتنايت

تحتل تقنية ميتافيرس عناوين الأخبار منذ شهور، وقد زاد اهتمام المستخدمون بها بشكل سريع. وإلى جانب ذلك فإن جهود فيسبوك الكبيرة في هذا المجال قد زادت من أهميته، ولعل أبرزها هو تغيير اسم الشركة بالكامل إلى ميتا. لكن في مجال الألعاب هناك منافسة محتدمة بين روبلوكس وفورتنايت.

وذلك حيث فورتنايت وربولوكس يقدمها محاكاة ممتازة لفكرة ميتافيرس، حيث إن تلك الألعاب لا تعتمد بشكل كامل على اللعب، بل أيضًا تقدم وسائل ممتازة للتواصل الاجتماعي داخل عالمها.

ويمكن للاعبين ضمن عالم روبلوكس الافتراضي أن يلعبون سويًا، أو يستمعون للموسيقى، أو يحضرون عروض موسيقية، أو يتواصلون. وهي محاكاة لمفهوم ميتافيرس، وهو العالم الافتراضي الذي تتم كل الأمور عليه.

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لكن الميتافيرس نفسه، ومن ناحية أخرى، يعتمد على نظارات الواقع الافتراضي والدخول حرفيًا للعالم الافتراضي، تمامًا مثلما استعرض مارك زوكربريج في مؤتمر فيسبوك الأخير.

وقد قدمت لعبة روبلوكس تحديثًا بسيطًا للعبتها، والتي تحاكي الميتافيرس بقوة، إلا أن هذا التحديث قد يكون مؤثرًا بشكل كبير. ويتمحور التحديث الجديد حول إمكانية تغيير الصورة الرمزية للشخصيات داخل اللعبة.

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روبلوكس وفورتنايت ضمن ميتافيرس

لا تقدم الصور الرمزية للشخصيات داخل لعبة روبلوكس جمالًا بصريًا، وبدلًا من ذلك فإنها عبارة عن صناديق مربعة غير جذابة. لكن بعد التحديث الجديد سيكون بمقدور اللاعب تغيير صورة شخصيته الرمزية بشكل كامل.

وبعد التحديث سيكون نظام الصور الرمزية Avatars الخاص باللعبة أشبه بلعبة The Sims الشهيرة. وقد تضمن النظام الجديد ايضًا إمكانية اختيار صور رمزية لحيوانات ووحوش، مما يعني أن الشخصيات داخل روبلوكس قد لا تكون بشرية في المسقبل.

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ومن ناحية أخرى، وبالرغم من أن لعبة فورتنايت لا تنافس روبلوكس بشكل مباشر، إلا أن الأخيرة لا تمتلك نظامًا جيدًا للصور الرمزية. وبدلًا من ذلك فإنها ترخّص بعد الشخصيات من شركات أخرى مثل سوبر مان أو جون ويك، أو أنها تصمم صور جاهزة.

وفي عالم الميتافيرس، والذي تخطو جميع الشركات قباله، يجب أن تتواجد مستويات مرتفعة من التخصيص للشخصيات. وفي الوقت الحالي، لا يمكن للاعب أن يصمم شخصيته المفضلة في فورتنايت. مما يجعل كل الشخصيات، نوعًا ما، مشابهة لبعضها البعض.

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تشكل الألعاب الإلكترونية جزءًا كبيرًا من مستقبل الميتافيرس. وذلك حيث إن اللاعبين سيكونون قادرين على التجمع سويًا في عالم افتراضي جميل التصميم ومن ثم يلعبون بشكل محاكي للواقع، ولذلك فإنه من المتوقع أن تستثمر كافة شركات الألعاب في هذا المجال بشكل كبير.