أمازون صنعت أول تلفاز لها مزود بأليكسا داخليًا

أطلقت أمازون أول تلفاز من صنعها وهو مزود بأليكسا داخل الجهاز ذاته بشكل مدمج، وهذا يعني أنك لن تحتاج لشراء جهاز منفصل لتستفيد من مميزات أليكسا.

كما يمكنك التحكم في هذا التلفاز دون الحاجة لاستخدام جهاز التحكم الخاص به، حيث تستطيع التحدث معه وتوجيه الأوامر له.

وتأتي هذه الخطوة كتطور لما كانت تقوم به أمازون سابقًا، حيث كانت تبيع أجهزة Fire TV Stick أو Cubes وهي تحتاج لتلفاز حتى تعمل.

وكانت تتعاون مع بعض الشركات لصناعة أجهزة التلفاز حتى تضع نظام Fire TV الخاص بها فيه وتجعله متوافقًا مع أليكسا.

ويختلف تلفاز Omni Series عن جميع الأجهزة التي قدمتها أمازون سابقًا، حيث يأتي كتلفاز كامل وليس قطعة توصل بالتلفاز.

كما تستطيع التحكم في التلفاز مباشرةً عبر الأوامر الصوتية ودون الحاجة لأي أدوات تحكم أو الضغط على أي أزرار لأليسكا.

وكنت تحتاج في الماضي للضغط على زر أليكسا في جهاز التحكم الخاص بك لتفعيل الأوامر الصوتية الخاصة بها واستقبال الأوامر.

مميزات تلفاز أمازون الجديد

يأتي تلفاز أمازون بتصميم مميز دون أي حواف ظاهرة، كما يستخدم شاشة بدقة 4K في تصميم نحيف للغاية يجعله خفيًا.

وتجد مع التلفاز جهاز تحكم خارجي خاص به، ولكن يمكنك الاستغناء عنه تمامًا واستخدام الأوامر الصوتية عبر أليكسا.

ويمتلك التلفاز أربعة ميكروفونات لإلتقاط الصوت، وتوجد هذه الميكروفونات في الجزء العلوي من التلفاز، وهي مستعدة دائمًا لالتقاط صوتك.

وحاولت الشركة وضع أجهزة التقاط الصوت بعيدة قدر الإمكان عن المكبرات حتى لا تختلط الأصوات على المساعد الصوتي وليستمع لك بكل دقة.

ويمكنك إغلاق هذه الميكروفونات في أي وقت ترغب فيه عبر الزر المخصص لذلك في أسفل التلفاز، وذلك للحفاظ على الخصوصية.

ولا يوجد ما لا تستطيع أليكسا القيام به عبر الأوامر الصوتية، حيث تستطيع طلب الإنتقال بين محطات التلفاز أو مصادر البث المختلفة.

ونتيجة لذلك تستطيع أن تطلب من أليكسا الإنتقال من بث التلفاز المباشر إلى بث جهاز إكس بوكس الخاص بك وهكذا.

كما يمكنك إجراء بعض مكالمات الفيديو عبر التلفاز، حيث يمكنك توصيل كاميرا خارجية به عبر منفذ USB الموجود خلفه.

ولكن لا تعمل هذه الكاميرا مع تطبيقات محادثات الفيديو المعتادة، حيث تحتاج لتطبيقات أليكسا فقط لإجراء هذه المكالمات.

وتستخدم أمازون شرائح جيدة للتلفاز، حيث يستطيع إنتاج الألوان بكل وضوح ودقة فائقة مثل أي تلفاز رائد من الشركات الأخرى.

وهذا يعني أنك تستطيع اقتنائه كتلفاز معتاد وليس تلفازًا ذكيًا يستخدم المساعد الصوتي المميز لأمازون، كما يتوافق الجهاز مع جميع أجهزة المنزل الذكي من أمازون.

عيوب تلفاز أليكسا

تحدثت التقارير عن بعض المشاكل التي واجهت المستخدمين عند التحدث إلى أليكسا وطلب تشغيل مسلسل أو محتوى بعينه.

وتقول أمازون بأن هذه الأخطاء أو المشاكل تأتي بسبب طريقة تعامل التطبيقات المختلفة مع أليكسا وطريقة أرشفة المحتوى، وأن أليكسا مازالت تحاول التعلم والتكيف مع الأوامر الصوتية وتشغيل المحتويات عبر التلفاز.

ولكن تظل واجهة النظام هي المشكلة الأكبر في تلفاز أمازون الجديد، حيث تظهر الواجهة بدقة 1080 بيكسل بينما يعمل التلفاز بأكمله بدقة 4K.

وتبرر أمازون هذا الأمر بأنه جعلت دقة النظام منخفضة حتى يعمل بشكل أفضل وأسرع، ولكي لا يواجه المستخدمون مشاكل فيه.

كما اشتكى مجموعة من المستخدمين من ظهور الإعلانات المفاجئة في الواجهة وأثناء مشاهدتهم لبعض الأعمال.

وتقول أمازون بأن هذا جزء من طريقة تسعير التلفاز ومصدر للدخل لهم، ولكن يعتبر أمرًا غير مقبول بسبب سعر التلفاز الذي يقترب من 1000 دولار.

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