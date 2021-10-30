أفضل 8 إضافات لمتصفح سفاري في iOS 15

حصل متصفح سفاري في iOS 15 على مجموعة من التحديثات المتنوعة والكبيرة، وكان إحدى هذه التحديثات دعم الإضافات الخارجية.

ويمكنك أن تجد إضافات متصفح سفاري عبر متجر تطبيقات آب ستور في هواتف آيفون أو آيباد على حدٍ سواء.

وتسمح هذه الإضافات بمجموعة متنوعة من الإستخدامات الإضافية التي لم تكن متاحة سابقًا في المتصفح، وذلك لجذب المستخدمين له.

أفضل إضافات متصفح سفاري في iOS 15

يمكنك الوصول والتحكم في إضافات سفاري التي يتم تفعيلها أو إغلاقها كما ترغب، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق سفاري، ومن ثم اضغط على رمز aA في شريط العنوان، ومن ثم اختر إدارة الإضافات.

وتظهر لك بعد ذلك قائمة تحتوي على جميع إضافات سفاري التي تم تثبيتها في هاتفك، ويمكنك تفعيل الإضافة أو إغلاقها عبر هذه القائمة.

يمكنك عبر هذه الإضافة تحويل جميع المواقع التي تتصفحها إلى الوضع المظلم وجعل الكلام يبدو فوق الخلفية المظلمة بلون أبيض فاتح قليلًا.

وتعمل هذه الإضافة على جعل الصور مظلمة قليلًا بدلًا من تبديل ألوانها وعكسها تمامًا مثلما تفعل بعض الإضافات الأخرى.

تعمل هذه الإضافة على إخفاء رسائل ملفات الإرتباط التي تظهر لك تلقائيًا في كل موقع تزوره للمرة الأولى، وهي تجيب على السؤال كما ترغب.

لذا إن كنت ترغب في ألا تقوم الموقع بتتبع ملفات الإرتباط الخاصة بك، فإنك تخبر الإضافة بذلك وهي تقوم برفض ملفات الإرتباط تلقائيًا.

البحث في المواقع بشكل أسرع عبر Keyword Research

تسمح لك هذه الإضافة بتعيين إختصارات خاصة لكل موقع ترغب في البحث داخل قاعدة بياناته، لذلك عندما ترغب في البحث داخل أمازون، فإنك تقوم بكتابة اختصار أمازون الذي وضعته ومن ثم تبحث عن الشيء الذي ترغب فيه.

وبالتالي لن تحتاج إلى الذهاب لموقع أمازون أولًا واستخدام شريط البحث الموجود في موقع أمازون بذاته، بل تبحث مباشرةً عبر شريط العنوان.

تقوم هذه الإضافة بالتغلب على الاختيار الإفتراضي لتطبيق الخرائط في هاتفك، لذلك عندما تضغط على رابط خريطة، فإنك تتنقل إلى تطبيقك المفضل بدلًا من خرائط آبل.

وتعمل هذه الإضافة مع جميع روابط الخرائط الموجودة في الإنترنت سواءً كانت عبر فيسبوك أو المواقع المعتادة.

يعتبر تطبيق 1Password أحد أشهر تطبيقات إدارة كلمات المرور والأمن بشكل عام، ويمتلك التطبييق إضافة خاصة بمتصفح سفاري.

وتساعدك هذه الإضافة على إدخال كلمات المرور بشكل أسرع في المواقع أثناء تصفحها عبر الإنترنت.

تساعدك هذه الإضافة على تخصيص صفحة البداية لمتصفح سفاري في iOS 15، وذلك عبر خلفيات أنيقة وعرض بيانات الطقس وغيرها.

ويمكنك تسجيل الدخول في الموقع لتجعل صفحة البداية متشابهة بين جميع الأجهزة والحواسيب التي تستخدمها.

تعمل هذه الإضافة على تفعيل الانتقال التلقائي بين المقاطع في تيك توك، ولكن تحتاج لاستخدام موقع المنصة بدلًا من التطبيق للاستفادة منها.

تساعدك هذه الإضافة على تعلم لغة جديدة عبر تصفح الإنترنت، وهي تقوم باستبدال بعض الكلمات بشكل عشوائي باللغة الجديدة.

وبالتالي قد تجد مجموعة من الكلمات قد تغيرت من اللغة الإنجليزية إلى الأسبانية حتى تتمكن من إتقانها.

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