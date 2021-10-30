أفضل بدائل Linktree لإضافة رابط مجمع لإنستاجرام

تتيح منصة إنستاجرام لأصحاب الحسابات أن يضيفوا رابط واحد فقط ضمن منطقة الوصف. وعادةً ما يحتار المستخدمين حول الرابط الذي تجب إضافه. حيث إن البعض يريد إدراج رابط مدونته، أو موقعه، أو حسابه على تويتر، وغيرها.

وهنا أتت أدوات الرابط المجمع، وهي مواقع تتيح لك إنشاء صفحة على الإنترنت برابط مختصر. وعند دخول الزائر إلى هذه الصفحة يرى أمامه جميع الروابط الخاصة بك بشكل منظم وسهل الاستخدام.

وقد عرفت منصة Linktree بأنها أبرز المنصات التي تقدم هذه الخدمة، وهي بالفعل جيدة. لكن في حالة أنها لم تكن مناسبة لك فإننا نحدثك اليوم عن أبرز المنصات التي تقدم تلك الخاصية، مع تقديم تحكم شامل في الروابط.

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أفضل بدائل Linktree لإنستاجرام

إنشاء رابط مجمع عبر Shorby

تعرف منصة Shorby بأنها الأقرب على الإطلاق لمنصة Linktree من حيث المميزات والخواص. وهي تتيح لك إنشاء صفحة تضم جميع روابطك من جميع المنصات. إلى جانب إمكانية إدراج رابط مدونتك خلالها. ويمكن من خلالها مشاركة روابط لأحدث إضافاتك على سناب شات والمزيد.

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أداة Tap.Bio

تقدم أداة Tap.Bio نفس الأداوت والخواص، إلى جانب مميزات إضافية مثل إتاحة السحب لليمين واليسار بدلًا من التمرير من أعلى لأسفل.

وتتيح هذه المنصة أيضًا إضافة أزرار مخصصة يذهب المستخدم لروابط معينة عند الضغط عليها. مثل زر “شاهد آخر مقاطع الفيديو الخاصة بي”. وإلى جانب ذلك هناك إمكانية إضافة زر الاشتراك عبر يوتيوب، والمزيد.

أداة Lnk.Bio

تقدم هذه الأداة إمكانية إضافة أكبر عدد ممكن من الروابط، على عكس بعض الأدوات السابقة. كما يمكنك الاختيار بين 40 أيقونة لمنصات تواصل اجتماعي مختلفة لإدراجها في صفحتك. كما أنها توفر خاصية الأزرار.

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منصة ShortStack وتكاملها مع إنستاجرام

تقدم هذه المنصة تجربة أكثر تعقيدًا. كما أنها تتيح لك إنشاء حملات متكاملة لجذب الانتباه والتفاعل. وإلى جانب ذلك فإنها تتيح لك إنشاء مسابقات بالاعتماد على الرابط الخاص بك. كما أنها تتيح لك اختيار الهاش تاج الخاص بالمسابقة والمزيد.

منصة LeadPages لإنشاء صفحات الهبوط

لا تختلف الصفحات التي تنشئها تلك الأدوات عن صفحات الهبوط في العموم. وتتميز منصة LeadPages في هذا المجال. كما أنها تتيح لك إنشاء صفحات الهبوط البسيطة أو تلك المليئة بالتفاصيل. وتتناسب هذه المنصة بشكل أكبر مع المحترفين والعاملين في مجالات التسويق.

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