كيفية إلغاء الاشتراك في خدمات شبكة نينتندو  

تمتلك نينتندو مثل جميع شركات الألعاب الأخرى شبكة اشتراكات خاصة بها يطلق عليها اشتراكات نينتندو سويتش.

وتوفر هذه الشبكة للمستخدمين مجموعة من المميزات المتنوعة التي يفضلها مستخدمو أجهزة نينتندو.

وذلك مثل الوصول إلى الألعاب الكلاسيكية الخاصة بأجهزة NES و SNES بالإضافة إلى مجموعة من ألعاب سويتش.

ويضم الاشتراك القدرة على الدردشة الصوتية باستخدام تطبيق نينتندو سويتش للمحادثات الصوتية، ولكن إذا لم تعجبك خدمات الشبكة، فإنك تستطيع الغاء اشتراكك فيها بكل سهولة.

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خطوات إلغاء الاشتراك في خدمات شبكة نينتندو

يمكنك إلغاء الاشتراك عبر أكثر من طريقة، حيث تستطيع القيام بهذا عبر جهاز نينتندو سويتش مباشرةً أو عبر الحاسب.

خطوات الغاء الاشتراك عبر نينتندو سويتش

توجه إلى متجر نينتندو في جهازك، وبعد ذلك قم بالضغط على علامة المستخدم الموجودة في القائمة العلوية للشاشة.

ومن ثم توجه إلى متجر شبكة نينتندو، ويمكنك هنا الضغط على إلغاء التجديد التلقائي.

ولكن يجب أن تقوم بهذا قبل إنتهاء موعد اشتراكك ب48 ساعة أو قبل نهاية المدة المجانية للإشتراك.

وإذا قمت بإلغاء الاشتراك بعد مدة أقل، فإنه قد يتم محاسبتك لمدة شهر آخر أو سنة كاملة حسب اشتراكك في الخدمة.

ويمكنك الضغط على الغاء الاشتراك لتراجع بياناتك بشكل أفضل وتتأكد من رغبتك في الغاء الاشتراك، وبعد ذلك الضغط على الغاء الاشتراك.

خطوات إلغاء الاشتراك عبر الموقع

توجه مباشرةً إلى موقع المتجر، ومن ثم اضغط على صورة المستخدم الخاصة بك في القائمة العلوية للشاشة.

وقم بتسجيل دخولك في الحساب الذي ترغب في إلغائها عبر الموقع مباشرةً، واضغط مجددًا على الصورة.

وعندما تظهر لك القائمة الجانبية من جهة اليمين، اضغط على اختيار الإعدادات، ومن ثم قائمة المتاجر.

وتجد في هذه القائمة جميع البيانات اللازمة عن بطاقتك البنكية التي تستخدمها في الدفع بالإضافة إلى بيانات مالية عن الحساب.

وتجد جزءًا خاصًا بالاشتراكات، لذلك قم بالضغط عليه واختر عرض حالة الاشتراكات، وبعد ذلك اضغط على الغاء التجديد التلقائي للإشتراك.

ويجب أيضًا أن تقوم بالغاء التجديد التلقائي للإشتراك قبل 48 ساعة من نهاية موعد الاشتراك، وذلك حتى لا يتم تجديده تلقائيًا.