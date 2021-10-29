كيفية إضافة الروابط لقصص إنستاجرام

أطلقت منصة إنستاجرام تحديثًا يسمح لأي مستخدم بإضافة الروابط إلى القصص الخاصة به، وذلك بعد أن كانت الخاصية حصرية لمن يمتلك 10 آلاف متابع ع الأقل.

وقد أصدرت الشركة الخاصية إلى جوار بيان صحفي متعلق بها، ويتحدث هذا البيان عن معايير المساواة والتعلم في المنصة.

وترى المنصة أن استخدام الروابط في القصص الخاصة بها ميزة مفيدة للكثير من أصحاب الأعمال والمسوقين عبر إنستاجرام.

حيث تستطيع مشاركة روابط المنتجات التي تبيعها أو التي ترغب في التسويق إليها بسهولة عبر القصص.

إضافة الروابط لقصص إنستاجرام

يمكنك استخدام هذه الخاصية كما تستخدم خاصية إضافة المقاطع الموسيقية أو الاستفتاءات مباشرةً إلى قصص إنستاجرام.

وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى التطبيق وقم بإنشاء قصتك الجديدة التي ترغب بها، وبعد ذلك اضغط على أداة الملصقات الخاصة بإنستاجرام.

وعندما تفتح لك قائمة الملصقات التي يمكنك استخدامها عبر المنصة، فإنك تستطيع اختيار ملصق الروابط.

وبعد ذلك تقوم بوضع الرابط الخاص بك والذي ترغب في إضافته للقصة عبر هذا الملصق، وتقول الشركة بأنها تسمح للمستخدمين بتعديل تصميم الروابط وشكل الملصق الخاص بها لاحقًا.

وقد تختلف الملصقات المدعومة في كل منطقة أو بلد بحسب قوانين وتعليمات هذه البلاد، أو بحسب تحديث المنصة وجدولها.

لذلك قد لا تجد ملصق الروابط ظاهرًا أمامك مباشرةً، ولكن توقع أن يبدأ بالظهور في وقت قريب عبر اختيار الملصقات.

تحول فيسبوك إلى ميتا

أعلن مؤسس ومالك شركة فيسبوك المالكة لبعض الشبكات الاجتماعية مثل إنستاجرام وواتساب وGiphy تحول اسم شركته الى ميتا بدلًا من فيسبوك.

وذلك حتى تواكب التطور الجديد في العالم واهتمام الشركة القادم بتصميم عالم MetaVerse الافتراضي والتسويق له.

وقد استحوذت شركة فيسبوك على مجموعة من الشركات الصغيرة سابقًا من أجل الاهتمام بالعالم الافتراضي والواقع المعزز.

وتعتبر شركة Oculus أحد أهم الشركات الي استحوذ فيسبوك عليها سابقًا، وقد تم تغيير أسماء منتجات الشركة أيضًا لتصبح ميتا.

كما أعلنت شركة ميتا عن ساعتها الذكية الجديدة والتي تأتي بنتوء بازر للكاميرا الأمامية حتى تحميها وتتمكن من وضعها في الساعة.

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