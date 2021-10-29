سيارات مرسيدس تحصل على Dolby Atmos

أصبحت شركة مرسيدس أحدث شركة سيارات تتطلع إلى تعزيز أنظمتها الصوتية مع Dolby Atmos عبر دعم معيار الصوت الثلاثي الأبعاد ضمن النماذج الراقية التي تبدأ في صيف عام 2022.

وتخطط شركة السيارات الفاخرة لدمج تجربة Dolby Atmos في النظام الصوتي الاختياري Burmester المتطور الرباعي الأبعاد والثلاثي الأبعاد

وبحسب الشركة، فإن ذلك يوفر تجربة صوتية رائعة داخل السيارة للعملاء. كما يسمح للمستمعين بالتواصل مع الموسيقى إلى أقصى إمكاناتها الإبداعية.

ولا تعد مرسيدس أول شركة سيارات تقدم Dolby Atmos. ويذهب هذا اللقب إلى سيارة سيدان الكهربائية Lucid Air، التي بدأت للتو بالوصول، وهي أول سيارة تدعم Dolby Atmos بفضل نظام Surreal Sound المكون من 21 مكبر صوت.

ولكن تطبيق الشركة الألمانية لتقنية Dolby Atmos يبدو أنه يذهب إلى أبعد من ذلك، مع وجود 31 مكبر صوت ضخم منتشر حول السيارة (6 مكبرات صوت ثلاثية الأبعاد تصدر صوتها من الأعلى و 4 مكبرات صوت قريبة من الأذن في المقاعد الأمامية ومضخم الصوت).

ويحتوي كل مقعد أيضًا على اثنين من محفزات الصوت المخفية لكل منهما (ليصبح المجموع ثمانية محفزات صوتية في السيارة)، ويتم تشغيل كل شيء بواسطة مضخمين بإجمالي 1750 واط من الطاقة.

وتقدم الشركة Dolby Atmos في نموذج مايباخ الأفضل في فئته، تليها لاحقًا سيارات S-Class التي تتميز بنظام المعلومات والترفيه MBUX الجديد.

ونظرًا لسعر كل من سيارات مايباخ و S-Class. فإن امتلاك المعدات اللازمة للحصول على تجربة Dolby Atmos الكاملة لن يكون رخيصًا.

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مايكروسوفت تزود سياراتها بتقنية Dolby Atmos

تبدأ السيارة ذات المستوى الأول من S-Class، وهي سيارة 2021 S 500 4Matic سيدان، بسعر 110850 دولار. كما تبلغ تكلفة إضافة الصوت المحيطي Burmester 4D الضرورية لتقنية Dolby Atmos نحو 6730 دولار إضافي.

وبالنسبة لعملاء نموذج مايباخ الأفضل في فئته. فقد تم تضمين نظام الصوت الذي تمت ترقيته في السعر الأساسي البالغ 185950 دولار.

وقالت الشركة: يتوقع عملاؤنا أعلى مستوى من الاستمتاع بالموسيقى في سيارة مرسيدس. لذلك تعد الشركة واحدة من أوائل العلامات التجارية للسيارات الفاخرة في العالم التي تعتمد على تقنية Dolby Atmos الرائدة.

وأضافت: نقدم لعملائنا تجربة موسيقية مثيرة في السيارة تشبه حفلة موسيقية مباشرة تقريبًا من خلال Dolby Atmos ونظام الصوت Burmester.

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