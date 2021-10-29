تيك توك تختبر ميزة إكرامية جديدة مع بعض المبدعين

تختبر منصة تيك توك ميزة إكرامية جديدة داخل التطبيق تسمح لصناع المحتوى بقبول الأموال من المعجبين خارج بث TikTok LIVE ، حيث يتم دعم الإهداء.

وأكدت الشركة أن الميزة جزء من اختبار محدود في الوقت الحالي وليست متاحة على نطاق واسع حتى الآن.

واكتشفت صانعة المحتوى جيرا بين الميزة أولاً ونشرت مقطع فيديو يعرض الخيار الجديد، الذي تم تسليط الضوء عليه بعد ذلك من قبل مستشار وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا عبر تويتر.

ويظهر مقطع الفيديو الخاص بها الميزة الجديدة في إعدادات حساب المنصة والشاشة التي تعرض تفاصيل تيك توك للمتطلبات.

وتوضح الشاشة أنه يمكن لصناع المحتوى المشاركين في الاختبار المحدود التقدم للحصول على الميزة إذا كان لديهم ما لا يقل عن 100000 متابع.

وبمجرد أن يرسل صناع المحتوى طلبًا لتنشيط الميزة، يتم إعلامهم عند الموافقة عبر حسابهم.

كما يتم منح صناع المحتوى الذين تمت الموافقة عليهم زر الإكراميات في حساباتهم، الذي يمكن لمتابعيهم استخدامه لإرسال مدفوعات مباشرة إليهم.

وتشير صفحة الإكراميات أيضًا إلى أن الأموال التي يتلقاها صناع المحتوى تذهب إليهم مباشرةً وأن المنصة لن تقتطع منها عمولتها.

ومن غير المعروف ما إذا كانت المنصة تخطط لأخذ عمولة من إكراميات صناع المحتوى في المستقبل إذا تجاوزت الميزة مرحلة الاختبار. ولكن يبدو أن ذلك محتمل.

وقالت المنصة: نحن دائمًا نفكر في طرق جديدة لإضفاء قيمة على مجتمعنا وإثراء تجربة تيك توك. وهذه الميزة هي الأحدث من المنصة بشأن تحقيق الدخل ومساعدة صناع المحتوى على كسب المال من خلالها.

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تيك توك تريد دعم صناع المحتوى لتحقيق الدخل

قدمت الشركة في العام الماضي صندوقًا بقيمة 200 مليون دولار يهدف إلى مساعدة صناع المحتوى في الولايات المتحدة على زيادة أرباحهم.

وتساعد الشركة أيضًا صناع المحتوى في توقيع شراكات مع العلامات التجارية وصفقات الرعاية. كما توفر إمكانية تحقيق الدخل من خلال البث المباشر.

وبالنظر إلى تركيزها على جهود تحقيق الدخل. فليس من المستغرب أن تجرب الشركة طريقة تتيح لصناع المحتوى تلقي الأموال مباشرةً من متابعيهم.

يذكر أن تيك توك ليست المنصة الوحيدة التي تتطلع إلى تقديم المزيد من الطرق لصناع المحتوى لكسب المال. حيث إن خيار الإكراميات الجديد مشابه لميزة إكراميات تويتر التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام.

ويبدو أن ميزات الإكراميات من تيك توك وتويتر هي وسيلة للشركات للتنافس مع المنصات الرقمية الأخرى مثل إنستاجرام ويوتيوب. التي توفر طرقًا مربحة لصناع المحتوى لكسب المال.

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