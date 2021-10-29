استخدام وضع الطاقة العالية في ماك بوك برو

أعلنت آبل في مؤتمرها الأخير عن أجهزة ماك بوك برو الجديدة التي تستخدم أحدث معالجات آبل الجديدة.

وقد قدمت آبل معالجين جديدين في المؤتمر ذاته، وهما معالج M1 Pro و M1 Max اللذان يقدمان تطورًا ملحوظًا عن معالج M1 الرئيسي الذي أطلقته آبل منذ عامين.

وجاءت حواسيب ماك بوك برو الجديدة في نموذجين يختلفان في حجم الشاشة وبعض التفاصيل البسيطة.

لذلك تجد ماك بوك برو ذو 14 بوصة أو 16 بوصة، وتستطيع الحصول على جهاز ماك بوك برو ذو 16 بوصة فقط مع معالج M1 Max.

وقد أعلنت آبل عن وضع جديد لاستهلاك الطاقة في حواسيب ماك ذات ال16 بوصة ومعالج M1 Max، وتطلق على الوضع الجديد وضع الطاقة العالية.

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وضع الطاقة العالية في ماك بوك برو

يعمل وضع الطاقة العالية على زيادة استهلاك الجهاز للطاقة، وبالتالي زيادة أداء المعالج والترددات التي يعمل بها.

وتشبه هذه الخاصية كسر السرعة المعتاد لحواسيب ويندوز، ولكن هذه المرة يقوم النظام به تلقائيًا دون تدخل منك.

وتعتبر هذه الخاصية حصرية لحواسيب 16 بوصة فقط، حيث تأتي مع تبريد أفضل يساعد المعالج لتحقيق أداء أفضل.

كما أنه حصري لمعالجات M1 Max فقط دون باقي المعالجات الجديدة، ولا نعلم لماذا كان حصريًا لها.

ويقدم الوضع الجديد زيادة في أداء الحواسيب، ولكن من ناحية الأداء الرسومي بشكل أكبر من المعالج المركزي.

لذلك فإن أكثر المستفيدين من الوضع الجديد هم الفنانين أو من يعملون مع مقاطع فيديو ذات دقة مرتفعة.

ويتسبب الوضع الجديد في زيادة أصوات المراوح بشكل كبير، وذلك بسبب زيادة مجهود التبريد للمعالج وللتعامل مع الطاقة الإضافية.

ويجب أن تكون على نظام Monterey حتى تتمكن من استخدام وضع الطاقة العالية الجديدة.

خطوات تفعيل وضع الطاقة العالية

يمكنك تفعيل هذا الوضع عبر اتباع الخطوات التالية، توجه إلى تطبيق إعدادات النظام، وبعد ذلك اختر اعدادات البطارية.

ومن ثم اضغط على اختيار البطارية أو مصدر الطاقة من القائمة في الجهة اليسرى، وقم بفتح قائمة وضع الطاقة واختيار وضع الطاقة العالية.

وإذا لم تجد هذا الاختيار متاحًا أمامك، فهذا يعني أنك تحاول استخدامه عبر حاسوب لا يدعمه أو أنك لم تقم بتحديث النظام بعد.

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