اخفاء نتوء الكاميرا في ماك بوك برو الجديد

أطلقت آبل حواسيب ماك بوك برو الجديدة والتي تأتي بمعالجات آبل الجديدة، بالإضافة إلى تصميم شاشة جديد.

وعلى الرغم من كون الشاشة الجديدة تعمل بتقنية Mini Led المميزة والتي تعتبر أحد أفضل تقنيات الشاشة بشكل عام.

إلا أن الجميع يتحدث عن النتوء الجديد في الشاشة، وهو يجعل شاشة الحاسوب تبدو وكأنها شاشة هاتف آيفون.

كما تسبب النتوء الجديد في مجموعة من المشاكل والانزعاج لبعض المستخدمين بسبب كون التطبيقات غير قادرة على التعامل معه بأفضل شكل حتى الآن.

اخفاء نتوء الكاميرا في ماك بوك الجديد

بدأت آبل بإصدار تحديثات لحواسيب ماك بوك برو الجديدة للتعامل مع المشاكل التي تسبب فيها نتوء الكاميرا.

كما أنها تطلب من المطورين استخدام قوائم أصغر في الحجم والمساحة حتى لا تأخذ الكثير من مساحة الشاشة والنتوء.

وقد وجهت هذا الطلب بشكل رسمي عبر دليلها لتطوير التطبيقات لحواسيب ماك بوك برو الجديدة والمعالجات الجديدة أيضًا.

ولكن إذا كنت تعاني من مشكلة مع تطبيق بعينه ومع شريط القائمة الخاصة به، فإن آبل توفر لك طريقة لتتمكن من إخفاء النتوء.

ولا تعمل هذه الطريقة مع جميع التطبيقات، حيث يجب أن يعمل التطبيق في وضع الشاشة الكاملة حتى تعمل.

ويمكنك تفعيله هذه الطريقة عبر الضغط بزر الفأرة الأيمن على أيقونة التطبيق في مجلد التطبيقات واختيار الحصول على معلومات عن التطبيق.

كما يمكنك الوصول إلى اختيار الحصول على معلومات عبر أكثر من طريقة مثل شريط القائمة أو الضغط على زري Cmd+I

وبعد ذلك قم بتفعيل اختيار تنسيق حجم التطبيق ليتناسب مع الكاميرا المبنية داخل الجهاز.

ويعمل هذا الاختيار ببساطة على جعل شريط القوائم يظهر تحت الكاميرا، كما كان يحدث مع الحواسيب القديمة.

وتحتاج لتفعيل هذا الاختيار مع كل تطبيق تقوم بتشغيله في وضع الشاشة الكاملة، حيث لا توفر آبل اختيارًا لتفعيله عبر النظام.

وقد تسبب اعتماد آبل على نتوء الشاشة في حواسيب ماك الجديدة إلى الكثير من الإزعاج للمستخدمين وخاصةً المحترفين.

وقد ازداد الإنزعاج لأن آبل لم تضمن تقنية FaceID في نتوء شاشة ماك بوك برو مثلما حدث مع آيفون سابقًا.

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