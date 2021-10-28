DJI تعلن عن كاميرا Action 2 المعيارية والمغناطيسية

أعلنت شركة DJI عن خليفة كاميرا Osmo Action التي حصلت على تصميم جديد تمامًا، حيث تتخلى Action 2 عن اسم Osmo وتركز على المعيارية مع مجموعة من الأجزاء الإضافية والملحقات التي تعلق على الكاميرا مغناطيسيًا.

وتتضمن وحدة الكاميرا الصغيرة مستشعرًا بدقة 12 ميجابكسل قادرًا على التسجيل بدقة 4K وعدسة توفر مجال رؤية 155 درجة وشاشة من نوع OLED تعمل باللمس بقياس 1.76 إنشًا مغطاة بزجاج Gorilla.

وباستخدام المغناطيس، يمكنك إرفاق شاشة لمس أخرى (التي تعزز أيضًا عمر البطارية وتضيف مجموعة من الميكروفونات)، أو بطارية إضافية، أو مجموعة متنوعة من الحوامل التي تتيح لك إرفاقها بحوامل ثلاثية القوائم أو حوامل GoPro، أو حتى ارتداء الكاميرا كقلادة.

وبالمقارنة مع GoPro، فإن أي كاميرا حركة تواجه مقارنات، وتكون مواصفات Action 2 أقل عند وضعها جنبًا إلى جنب مع مواصفات Hero10 Black.

ويمكن لكاميرا Action 2 التسجيل بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية مثل Hero10 Black. ولكن تفتقر إلى أي خيارات دقة أعلى (يمكن لـ Hero10 Black التسجيل بدقة 5.3K بمعدل 60 إطارًا في الثانية).

كما أن فيديوهات الحركة البطيئة الفائقة تأتي بمعدل 240 إطارًا في الثانية بدقة 1080 بكسل بدلاً من دقة 2.7K ضمن كاميرا Hero10 Black.

تجدر الإشارة إلى أن Action 2 صغيرة بالمقارنة – تزن 53 جرام – أي ما يقرب من ثلث وزن Hero10 Black. وتتضمن كاميرا DJI أيضًا سعة تخزينية مدمجة تبلغ 32 جيجابايت قابلة للتوسيع باستخدام بطاقة microSD، وهو شيء تفتقر إليه GoPro.

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Action 2 أكثر شبهاً بكاميرا Gopro Hero Session

هناك أيضًا نظام الملحقات المغناطيسية الذي تعمل عليه DJI، والذي يتيح لك تخصيص الكاميرا بطريقة غير ممكنة باستخدام GoPro.

وإذا كنت بحاجة إلى شاشة ثانية أو المزيد من البطارية، فيمكنك تثبيتها وإزالتها عندما تريد كاميرا صغيرة.

وتشبه الملحقات الأخرى، مثل عصابة الرأس أو المحول المغناطيسي الذي يمكن توصيله بحوامل ثلاثية القوائم، ملحقات GoPro. ولكن يكون من الأسهل توصيلها وفصلها عن الكاميرا.

وتحتوي Action 2 أيضًا على ميزات مثل التثبيت الإلكتروني ومعايرة الأفق والقدرة على البث المباشر أو استخدامها ككاميرا ويب. بالإضافة إلى مستشعر درجة حرارة اللون الذي تقول DJI إنه يساعد في إنتاج ألوان أفضل في حالات الإضاءة المعقدة أو تحت الماء.

وتبلغ تكلفة حزمة Action 2 الأساسية 399 دولار. وتتضمن الكاميرا ووحدة الطاقة (التي تمد وقت التسجيل إلى 180 دقيقة مقابل 70 دقيقة للكاميرا وتضيف فتحة بطاقة microSD إضافية) وحامل وحبل حمل قصير.

كما يمكنك شراء حزمة الشاشة المزدوجة التي تبلغ تكلفتها 519 دولار، والتي تتضمن نفس الأشياء مثل حزمة الأساسية. ولكن تستبدل وحدة الطاقة بالشاشة وتضيف محولًا ذو وصلة كروية أيضًا.

وتقول DJI إن حزمة الشاشة المزدوجة تصدر في الثاني من شهر نوفمبر. بينما تأتي الحزمة الأساسية، إلى جانب معظم الملحقات الأخرى، في منتصف شهر نوفمبر.

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