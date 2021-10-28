نتوء ماك بوك برو من آبل يتصرف بشكل غريب

اكتشف المستخدمون الأوائل لجهاز ماك بوك برو الجديد من شركة آبل تناقضات في كيفية تعامل الشركة مع النتوء عبر macOS وفي التطبيقات الفردية، مما أدى إلى سلوك غير متوقع حيث يمكن إخفاء عناصر شريط الحالة تحت النتوء.

وتجعلك هذه التناقضات تشعر وكأن الشركة قد نسيت، في مناطق نظام macOS، أنها قامت ببناء نتوء في ماك بوك برو.

ونشر كوينن نيلسون، مالك Snazzy Labs، مقطعي فيديو عبر منصة تويتر يوضحان بعض المشكلات المبكرة. ويوضح الفيديو الرئيسي ما يبدو أنه خطأ في macOS. ويمكن إخفاء عناصر شريط الحالة مثل مؤشر البطارية أسفل النتوء عند تمديد عناصر شريط الحالة.

ويوضح نيلسون المشلكة مع iStat Menus، التي يمكن إخفاؤها تحت النتوء أو يمكنها إجبار عناصر النظام مثل مؤشر البطارية على أن تكون مخفية أسفل النتوء.

وبينما أصدرت الشركة إرشادات للمطورين حول كيفية العمل مع النتوء، يقول المطور الذي يقف وراء iStat Menus إن التطبيق يستخدم عناصر الحالة القياسية وإن إرشادات مطوري آبل لن تحل المشكلة المعروضة في الفيديو.

ولا يبدو أن هذا السلوك مقصود، حيث يعمل النتوء بشكل مختلف داخل تطبيقات معينة. ويسلط نيلسون الضوء أيضًا على كيفية تجنب الإصدار الأقدم من DaVinci Resolve للنتوء.

وفي التطبيقات التي لم يتم تحديثها بعد بالنسبة للنتوء، لا يمكنك تحريك مؤشر الفأرة إليه. وتحجب الشركة هذه المساحة بحيث لا تتمكن التطبيقات القديمة من عرض عناصر القائمة أسفل النتوء.

وتشير التقارير إلى أن هذا السلوك غير متسق عبر بقية أجهزة macOS. ولكن بالرغم من ذلك إذا كان لديك Finder في بؤرة التركيز، فيمكن أن يضيع المؤشر خلف النتوء.

ويمكن أن يؤدي النتوء أيضًا إلى تفاقم مشكلات macOS الحالية. ويمكن أن تستحوذ تطبيقات مثل DaVinci Resolve (مع عناصر القائمة الممتدة) على المساحة التي تستخدمها عناصر حالة النظام.

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ماك بوك برو من آبل يظهر تناقضات غريبة في macOS

تشير المعلومات إلى أن هذا هو سلوك MacOS المعتاد. ولكن من الواضح أن النتوء يقلل من مقدار المساحة لكل من عناصر القائمة وعناصر الحالة.

ويبدو أن هذه المشكلة مستمرة، وأدت إلى ظهور تطبيقات مثل Bartender و Dozer للمساعدة في إدارة شريط قوائم macOS.

وليس من الواضح كيف قد تتعامل آبل مع هذه التناقضات، حتى مع قيام المطورين بتحديث تطبيقاتهم المعتادة للعمل مع النتوء.

وقد تكون هذه المشكلات نادرة للغاية، ومن المحتمل أن تظهر في التطبيقات التي تحتوي على الكثير من عناصر القائمة أو الحالة.

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