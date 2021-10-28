مجموعة من أفضل ألعاب Xbox Series X

حقق الجيل الجديد من منصات الألعاب المنزلية نجاحًا كبيرًا، وهو الجيل الذي تضمن كلًا من Xbox Series X و PS5 من مايكروسوفت وسوني. وحتى وقتنا الحالي، وبعد قرابة العام، بدأت مجموعة من الألعاب البارزة في الارتباط بالجيل الجديد، بما في ذلك مجموعة مميزة من ألعاب Xbox Series X.

وعلى عكس منصة PS5 فإن هذه المنصة لا تجذب عددًا كبيرًا من الألعاب الحصرية. وعادةً ما تتميز منصة بلاي ستيشن فيما يخص الحصريات. إلا أن منصة Xbox Series X قد تميزت بحصرياتها هي الأخرى، وكذلك فإنها تتميز بالأداء شديد الارتفاع.

وإلى جانب ذلك، تتميز منصة إكس بوكس في العموم بخدمة Game Pass، وهي التي تتيح للاعبين وصولًا لآلاف الألعاب ومحتوياتها باشتراك شهري بقيمة معقولة. وفي هذا المقال نتحدث عن أبرز الألعاب التي وصلت غلى Xbox Series X.

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أفضل ألعاب Xbox Series X

1– لعبة Alan Wake Remastered

توفّر الإصدار المحسن من لعبة Alan Wake لمنصة Xbox Series X. وهو الإصدار المعاد تطويره للعبة التي تم إطلاقها في عام 2010. وتقدم اللعبة تجربة لعب مميزة تضم عناصرالأكشن والرعب والألغاز حيث تحكي قصة كاتب روائي تختفي زوجته في إحدى الرحلات، ليبدأ بعد ذلك في البحث عنها.

2– لعبة Control Ultimate

تأتي هذه اللعبة كإصدار محسن للعبة قديمة هي الأخرى، وهي لعبة Control. إلا أن هذه اللعبة تكتسب أهميتها من جودة وانتشار لعبة Control الأصلية. وسيمكن للاعبين تشغيل اللعبة بدقة 4K على الجيل الجديد.

كما أن اللعبة تستغل قدرات جهاز Xbox Series X الضخمة في تقديم أفضل تجربة أداء ممكن إلى جانب الحفاظ على التجربة البصرية الجذابة.

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3– لعبة Destiny 2

تم إطلاق اللعبة في عام 2017، لكنها بالرغم من ذلك ستأتي في إصدار محسن للمنصة، وهي تعتبر واحدة من أبرز ألعاب منصة الجيل الجديد بالنسبة لآلاف اللاعبين. خصوصًا أن اللعبة ستعمل على دقة عرض 4K مع 60 إطار في الثانية.

4– لعبة The Forgotten City

تم تطوير هذه اللعبة بالاعتماد على لعبة Skyrim الأيقونية وأحد التعديلات الخاصة بها. وهي تعرف بأنها واحدة من أفضل ألعاب التحقيق والألغاز في السنوات الأخيرة. كما أنها تقدم تجربة لعب مميزة خصوصًا فيما يتعلق بالأداء التمثيلي والنص الخاص باللعبة.

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4– Hades من ألعاب Xbox Series X

تعرف لعبة Hades بأنها واحدة من الألعاب البارزة للمنصة، خصوصًا أنها تبدأ في الوصول إليها بعدما ظلت حصرية لفترة طويلة للحاسب الشخصي. وتقدم اللعبة تجربة ممتازة معتمدة على القصص المشتقة من الأساطير اليونانية والرومانية.

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