لعبة Pikmin Bloom تجعل من المشي أمرًا ممتعًا

تأتي لعبة Pikmin Bloom من مطوري لعبة بوكيمون جو التي حققت نجاحًا كبيرًا عند صدورها، وتمثل اللعبة الجديدة تطبيقًا آخر مصممًا لجعلك تتحرك في العالم الحقيقي.

وبينما لا تتضمن اللعبة الكثير من التفاصيل وأسلوب اللعب مثل بوكيمون جو. ولكن هذه اللعبة تجعل المشي عملية ممتعة. كما أنها تضيف بعض المرح للنزهة اليومية.

وتأتي اللعبة كجزء من الشراكة بين نينتندو ونيانتيك المعروفة بتطوير ألعاب الواقع المعزز، التي قدمت ألعابًا متنوعة في الفترة الماضية.

ووصفت اللعبة بأنها تعاون بين نينتندو ونيانتيك، حتى أن صانع ماريو، شيغيرو مياموتو، يظهر في المقطع الدعائي للإطلاق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيانتيك إن اللعبة تمثل عالمًا خياليًا يتناسب مع النوع الذي تريد الشركة صنعه.

وأضاف: جربنا مجموعة متنوعة من أنواع اللعب المختلفة والشخصيات المختلفة باستخدام شخصيات نينتندو. ولكن بعد الكثير من التجارب والمناقشات، استقرينا على Pikmin كأداة مثالية للتعبير عن ما تفعله نينتندو نيانتيك في لعبة واحدة.

وقد لا يعرف الكثيرون أن شخصيات Pikmin هي جزء من الملكية الفكرية لشركة نينتندو المالكة للكثير من الألعاب والشخصيات المحبوبة.

وتعتبر شخصيات Pikmin بمثابة مخلوقات نباتية واعية تعمل بشكل ضمن مجموعات ولديها قدرات فريدة حسب لونها. وتستطيع في ألعاب نينتندو الأصلية التحكم في مجموعة من الشخصيات معًا لحل الألغاز التي تقابلك في عالم اللعبة.

ولكن في Pikmin Bloom، فإن الهدف الرئيسي هو تجمع الكثير من الشخصيات وتنميتها عن طريق المشي.

ما هي Pimkin Bloom

يمكنك جمع بذور جديدة لزراعتها في حقيبة ظهرك، ويتطلب كل منها عددًا معينًا من الخطوات لتنمو لتصبح Pikmin كامل.

وتستطيع تغذية شخصيات Pikmin عبر الرحيق الذي يتسبب في تفتحها، مما يؤدي إلى الحصول على بتلات، التي يمكن استخدامها بعد ذلك لزراعة الزهور أثناء مشيك اليومي المعتاد.

وتساعدك هذه الشتلات على تزيين عالم اللعبة. بالإضافة إلى مساعدة شخصياتك على النمو بشكل أفضل وأسرع من المعتاد.

ويمكنك ترك اللعبة تعمل في الخلفية لتستمتع بها دون قلق أو متابعة. وذلك لأنها لا تتطلب منك الكثير من الاهتمام بها وإدخال الكثير من المعطيات والأوامر، حيث تحتاج فقط لتصفحها لترى تقدمك.

وتمتلك اللعبة خاصية تشبه السجل لكل ما حدث أثناء غيابك، حيث تستطيع فحصه لترى نشاطاتك اليومية ونتائجها.

ويلخص السجل أنشطتك اليومية، ويمكن في نهاية اليوم أن تشاهد ما فعلته ومقدار ما مشيت في مقطع فيديو صغير.

كما يمكنك الوصول إلى هذه المعلومات من التقويم. وهناك خيار لإضافة صور أو ملاحظات لإضفاء المزيد من التخصيص على الأشياء، بحيث يمكنك العودة ومشاهدة ما فعلته في يوم معين.

وهناك بعض أوجه التشابه الواضحة بين Pikmin Bloom و Pokémon Go – التي تتضمن ميزة AR حتى تتمكن من رؤية المخلوقات النباتية التي تتجول في العالم الحقيقي – ولكن تسيران في اتجاهات مختلفة.

وفي حين أن بوكيمون جو كانت محاولة لتحويل عالم خيالي إلى تجربة في الحياة الواقعية، فإن Pikmin Bloom تضع جوائز معنوية لرياضة المشي من أجل تشجيع المستخدمين على ممارسة الرياضة، وذلك حتى تتمكن من التقدم في اللعبة وجمع الشخصيات والبذور الجديدة وزرع البتلات في كل مكان.

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