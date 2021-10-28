كيفية معرفة أجهزة آيفون التي تدعم شريحتين

أصبحت تقنية دعم أكثر من شريحة هاتف معًا منتشرة في الكثير من الهواتف حول العالم، وأصبح آيفون يدعمها منذ فترة.

ولكن لا تأتي جميع نماذج هواتف آيفون بدعم كامل لإستخدام شريحتين إتصال فيزيائيتين معًا، حيث تأتي أغلب الهواتف بدعم شريحة فيزيائية وأخرى إلكترونية.

وتتأخر آبل كثيرًا في دعم الشرائح المزدوجة في هواتفها، حيث أصبحت أمرًا افتراضيًا في الكثير من هواتف أندرويد.

وهذا ما يجعل المستخدمين الذين يحتاجون إلى شرائح مزدوجة يتجهون إلى هواتف أندرويد دون النظر إلى آيفون تمامًا.

إصدارات آيفون التي تدعم الشرائح المزدوجة

بدأت آبل رسميًا بدعم الشرائح المزدوجة منذ إصدار آيفون XR وعائلته، ولكن ليست جميع الهواتف المصنعة حول العالم تدعم هذه الخاصية.

وتحتاج آبل لوضع الدعم للشرائح المزدوجة في بعض الدول التي تشترط قوانينها ذلك مثل الصين وهونج كونج والمناطق التابعة للصين.

لذلك إذا قمت باقتناء أحد هذه الهواتف من الصين أو هونج كونج فإنك تحصل على دعم فيزيائي لشريحتين، وتشمل هذه الهواتف:

آيفون XR

XS

XS MAX

هاتف ايفون 11 بعائلته الكاملة

آيفون 12 وجميع نماذجه

هاتف آيفون 13 وجميع نماذجه

وقد تستمر آبل في دعم الشرائح الفيزيائية عبر الإصدارات القادمة للهاتف في السنوات القادمة مثلما قامت في الفترة الماضية.

وتستطيع عبر هواتف ايفون 13 أن تستخدم شريحتين رقميتين معًا، وتعتبر نماذجه هي الهواتف الوحيدة التي تدعم هذه الخاصية من آبل.

ولا يمكنك استخدام الشريحة الرقمية في نموذج ميني من ايفون 12 و 13، بالإضافة إلى ايفون SE و XS.

وتختلف قدرات استخدام الشريحة الثنائية في هواتف ايفون بحسب الشروط التي قمت بالحصول على الهاتف تبعًا لها.

لذلك إن كنت تمتلك هاتفًا مغلقًا على شبكة بعينها، فهذا يعني أنك تحتاج لامتلاك شريحتين من الشبكة ذاتها، ولن تستطيع استخدام الشرائح من الشبكات المختلفة.

أما إن كان هاتفك من إصدارات الشركات، فإن الشركة قد تطلب إزالة خاصية الشريحة المزدوجة أو إغلاقها حتى لا تستخدمها.

كما يختلف دعم الشرائح الإلكترونية في الأجهزة بحسب البلد المقيم بها، حيث توجد بعض البلاد التي لا تدعم الشرائح الإلكترونية.

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